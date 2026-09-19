Krim kazal zobe, a doživel nov visok poraz

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so tudi na tretji tekmi v tej sezoni lige prvakinj ostale brez točk. V ljubljanskem Tivoliju je bil s 37:31 (20:16) boljši favorizirani Esbjerg.

Ljubljanska zasedba, ki jo s klopi vodi Danec Rasmus Poulsen, je v prvih dveh krogih prav tako zabeležila poraza, najprej je bil s 40:29 boljši Ferencvaros, nato pa so bile krimovke nemočne tudi proti Bukarešti (29:37). Tokrat so na drugi domači tekmi stik s favoriziranimi danskimi igralkami držale do polčasa, nato pa je sledil manjši razpad sistema v sicer mladi zasedbi Ljubljančank, kar so tekmice dodobra izkoristile in povedle z dvomestno prednostjo.

Do konca so domače le še ublažile poraz. Na začetku dvoboja je bila zelo razpoložena predvsem vratarka Maja Vojnovič, ki je v prvih petih minutah ustavila dve sedemmetrovki. Sledilo je edino vodstvo Ljubljančank na tekmi z 2:1, hitro pa je delni izid 3:0 tehtnico prestavil na dansko stran. Čeprav so gostje prevladovale in do oprijemljivejše razlike prišle predvsem zaradi številnih domačih tehničnih napak, so tudi Ljubljančanke v določenih trenutkih delovale dobro v napadu. Po tretjem zadetku Nine Zulić so se v 19. minuti približale na dva gola (9:11).

V domače vrste se je nato vnovič prikradlo preveč napak in netočnih podaj v napadu, kar so Danke s pridom izkoriščale. V barvah danske zasedbe je blestela Henny Reistad, ki je za vodstvo s 14:9 zadela že šestič na tekmi. Do polčasa so domače držale razliko treh, štirih golov zaostanka, nato pa so v prvih minutah drugega dela danske igralke povsem zagospodarile v Tivoliju. Z delnim izidom 5:0 so povedle za devet, prvič pa so nato za deset golov vodile v 42. minuti, ko je bilo na semaforju 29:19. Vrnitev bi bila že ob tesnejšem izidu zelo zahtevna, v primeru dvomestnega vodstva – največ so Danke vodile z 31:19 – pa je bila zgodba za mlado ljubljansko zasedbo končana.

Poulsen je lahko ponudil še več priložnosti tistim najmlajšim, gostje pa so tudi malce stopile s plina, zaradi česar so krimovke ublažile poraz na znosnih šest golov. Pri Ljubljančankah so po pet zadetkov dosegle Ana Abina, Liana Vuković in Anne With Johansen, štirikrat pa je bila uspešna Nina Zulić. Pri Esbjergu je Henny Reistad dosegla 13 golov. Za rokometašice na najvišji ravni zdaj sledi dvotedenski reprezentančni premor, po njem pa bo četrto tekmo Krim odigral v gosteh pri močnemu Brestu.