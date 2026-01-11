Krimovke še korak bolj oddaljene od izločilnih bojev

Šokantna predstava v Stožicah. Rokometašice Krima Mercatorja so bile razočarane po prvi tekmi v letu 2026. Proti Soli so si obetale tretjo zmago v EHF ligi prvakinj, toda zaostale z 0:5 in 4:9. Zatem so ujele tekmice in imele zadnji napad za tretjo zmago, toda niso ga izkoristile ter se po končnih 22:22 morale sprijazniti zgolj s točko, kar jih je še malce bolj oddaljilo od boja za osmino finala elitnega tekmovanja.

Obupno slabo realizacijo (v prvem polčasu so šestkrat zadele okvir vrat in zapravile dve sedemmetrovki) so sicer nadoknadile s fanatično borbenostjo v obrambi, v kateri je s 13 obrambami blestela Maja Vojnović, vendar ni bilo dovolj. Ekipa trenerja Žige Novaka bo v nedeljo gostovala pri CSM Bukarešti. S šestimi goli je bila najbolj učinkovita Grace Zaadi, prav toliko jih je pri gostjah dosegla zvezdnica Camilla Herrem.