Glasne Krimovke nad norveško mašino, ki melje potiho

Kakšno razliko naredi ena zmaga. Potem ko so pred dvema tednoma z golom kapetanke Nine Zulić v zadnji sekundi v Tivoliju ugnale Budućnost, se je v tabor rokometašic Krima OTP Group Mercatorja naselil nalezljiv optimizem. Ta naj bi jim dal veter v jadra, ko bodo Ljubljančanke v soboto (16.00) v Stožicah gostile Solo iz Norveške. Nova zmaga bi ekipi trenerja Rasmusa Poulsena na široko odprla vrata napredovanja iz skupine EHF lige prvakinj.

Danec je še vedno podoživljal lepe občutke s tekme proti Črnogorkam, ki ji je sledil reprezentančni premor. »Zmaga nam je dala samozavest, dobili smo potrditev dobrega dela. Kot posamezniki in ekipa rastemo,« je z delom zadovoljen Poulsen, ki se zaveda, da bo Sola težak zalogaj.

Nina Zulić je bila junakinja zadnje tekme. FOTO: RK Krim

»Norvežanke so nazadnje kar za osem golov v gosteh premagale CSM Bukarešto, ki le redko izgubila v Romuniji. V domačem prvenstvu so še neporažene in imajo tri reprezentantke Norveške. To je 'mašina', ki melje potiho in kaznuje vsakršno napako tekmic. Proti tako hitri ekipi še nismo igrali. Obramba bo morala biti takšna kot proti Budućnosti, napadu zaupamo. Vsekakor bo vse odvisno od nas,« je razmišljal trener, ki stavi na kakovostne, dve uri trajajoče treninge: »S takšnimi treningi bodo prišli tudi rezultati.«

Rasmus Poulsen je zadovoljen z napredkom ekipe. FOTO: Matej Družnik

Kapetanka Zulićeva je bila junakinja, ko je ob zvoku sirene zatresla mrežo Budućnosti. »Zmaga je bila sanjska, zelo pomembna, prinesla je močne 'emocije'. To je bila odlična popotnica za Solo, na tekmo se podajamo super motivirani,« je polna elana Ljubljančanka, ki zelo spoštuje naslednje tekmice: »Sola je zelo hitra, čaka nas težko delo. Proti Budućnosti so nam do zmage pomagali navijači in upam, da bomo v Stožicah imele še glasnejšo podporo. Verjamem, da se bomo na koncu skupaj veselili nove zmage.«

Ana Abina je včeraj podaljšala pogodbo s Krimom do leta 2028. »Vesela sem, najraje igram doma pred svojimi navijači, ponosna sem na ta klub,« je povedala leva zunanja strelka z Mirne in opozorila na glavno nevarnost: »Vsaka napaka bo kaznovana, zato jim moramo zmanjšati na minimum. Camila Herrem je vedno korak spredaj v protinapadu. Želimo dokazati, da zmoremo in da smo boljša ekipa.«