Pet tekmecev Celjanov za tri vstopnice v elito

Liga prvakov v rokometu se bo v sezoni 2026/27 s 16 razširila na 24 ekip. Evropska rokometna zveza (EHF) je obelodanila seznam 21 moštev v najbolj imenitnem klubskem celinskem tekmovanju, odločitev o zadnjih treh udeležencih pa bo znana 22. junija, štiri dni pred žrebom skupinskega dela tekmovanja na Dunaju.

Med kandidati za nastop v ligi prvakov so tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško. Poleg slovenskega državnega in pokalnega zmagovalca iz minule sezone se bodo za tri prosta mesta potegovali še Valur z Islandije, Vardar iz Severne Makedonije, Partizan Beograd iz Srbije, Kriens-Luzern iz Švice in Kristianstad iz Švedske.

Celje je nazadnje v ligi prvakov igralo v sezoni 2023/24. FOTO: Jure Eržen

V ligi prvakov bodo v prihodnji sezoni zagotovo nastopili danski Aalborg, Aarhus in Gudme, nemški Magdeburg, Melsungen in Füchse Berlin, francoski PSG, Nantes in Montpellier, madžarski Veszprem, Pick Szeged in Tatabanya, norveška Kolstad in Elverum, poljska Kielce in Wisla Plock, portugalska Sporting Lizbona in Porto, španska Barcelona, hrvaški Zagreb in romunska Bukarešta.

Neuradno naj bi Celjani imeli dobre možnosti za vrnitev v ligo prvakov, potem ko so nazadnje v sezoni 2023/24 izgubili vseh 14 tekem. Po novem bosta ekipi, ki bosta izpadli iz skupine, nadaljevali pot v drugem delu evropske lige.