Anžič bo paral pariško mrežo; Miličević: Lahko smo kos najboljšim

Po več kot petih letih in pol se PSG vrača v dvorano Zlatorog, nocoj (18.45) bodo rokometaši Celja Pivovarne Laško gostili ekipo, ki jih je pred tednom v Parizu premagala s 46:35. Jasno je, da bo ekipa Klemna Luzarja morala bistveno bolje odigrati v obrambi, če želi vsaj namučiti slovite tekmece ali celo presenetiti.

Celjani so izgubili v Zagrebu, doma proti Aalborgu in nazadnje v Franciji, kjer je bil Aljuš Anžič, 18-letni biser evropskega rokometa, z devetimi goli najboljši strelec. Skupaj jih je na prvih treh tekmah v karieri med elito zbral že 23 in je na četrtem mestu v LP. Pred njim so samo Mathias Gidsel (Füchse Berlin, 36), Martim Costa (Sporting, 26) in rojak Aleks Vlah (Kielce, 25). Pri PSG sta prva strelca Elohim Prandi (20) in Omar Yahia (19).

Aljuš Anžič je četrti strelec lige prvakov. FOTO: Slavko Kolar

Celjani so si v nedeljo priigrali dobro popotnico, saj so prvi v ligi NLB vzeli mero Krki in jo v starem Golovcu – dvorana je obeležila 50. obletnico – ugnali kar z 39:24. Anžič ostaja vroč, mrežo je zatresel 13-krat. V. d. direktorja CPL Nejc Ajdnik v Zlatorogu pričakuje več kot 3000 gledalcev, eden bolj izkušenih igralcev v celjskem dresu Uroš Milićević pa odlično vzdušje.

»V Franciji so Parižani pokazali kakovost, širino klopi, a tudi mi smo dosegali zadetke in imeli možnosti. Mislim, da bo na domačem igrišču to povsem drugačna tekma, imeli bomo podporo gledalcev in lahko gremo v tekmo samozavestni. V ligi smo pokazali odlično predstavo, ki je dobra odskočna deska. Zavedamo se, da nas čaka težka naloga, vendar želimo pokazati, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi,« pravi Miličević.

Trener Luzar dodaja: »Pred nami je še ena zahtevna tekma proti Parizu, prejšnji teden smo v Franciji občutili njihovo moč. Zavedamo se, da moramo igrati nekako nad svojimi zmožnostmi, če želimo biti blizu. V vsaki tekmi je normalno vse mogoče, zato verjamemo, da smo zmožni odigrati dobro tekmo ter pokazati izboljšano igro in svojo boljšo različico.«