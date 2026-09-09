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Rokomet

Celje z Anžičem grizlo v Celju, a veselil se je Kastelic z Zagrebom

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so bili ob vrnitvi v EHF ligo prvakov dolgo v igri za presenečenje v Zagrebu, vendar v končnici niso bili dovolj zbrani.
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Peter Zalokar
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9. 9. 2026 | 21:12
2:41
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Dobra in napeta tekma v zagrebški Areni z nesrečnim koncem za ljubitelje slovenskega rokometa. Igralci Celja Pivovarne Laško so bili ob vrnitvi v EHF ligo prvakov dolgo v igri za presenečenje proti tradicionalnemu tekmecu Zagrebu, vendar v končnici niso bili dovolj zbrani. Bilo je 31:29 (STATISTKA) za Hrvate.

Celjani so v drugem polčasu zaostajali že za štiri gole, a so se vrnili podobno kot v prvem, ko so po 7:11 izenačili na 17:17. Novinec Mattis Heiss je pet minut pred koncem znižal na 26:27. Ko je zadišalo po točkah, pa je Tadej Mazej z ostrega kota zadel v glavo razpoloženega slovenskega vratarja Urha Kastelica in prejel dvominutno kazen, kar je bilo usodno. 

Pred tekmo so se z minuto molka poklonili nedavno umrlemu rokometnemu novinarju in uredniku Sportskih novosti Draženu Pineviću. Star je bil 61 let.

Močni Hrvati z 12 tujci so unovčili izkušnje in vpisali zmago. Enajst zadetkov 18-letnega Aljuša Anžiča, ki je Evropo takoj pozori nase, bo imelo malce grenak priokus, a vtis ekipe Klemna Luzarja je dober. Celje bo prihodnji četrtek gostilo Aalborg, v skupini C je še PSG. Tekma med favoritoma za napredovanje se je končala s 33:33.

200

navijačev so imeli v zagrebški Areni rokometaši Celja Pivovarne Laško.

Celjani so bili brez poškodovanih bratov Gašperja in Maija Marguča ter mladega Makedonca Dimitarja Uzunčeva, kmalu pa ostali tudi brez izključenega Lucijana Korošca, vendar bili vseeno konkurenčni vso tekmo, v katero so sicer vstopili slabo (0:3).

12

tujih igralcev ima v svoji zasedbi Zagreb, tudi slovenskega vratarja Urha Kastelica.

Dve ekipi iz skupine bosta napredovali v drugi del lige prvakov, dve pa bosta sezono nadaljevali v evropski ligi. Bo pa tretja imela prednost v žrebu, zato bi bilo dobro, če bi Celjani na zadnji tekmi vzeli mero Zagrebčanom.

 

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