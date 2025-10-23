Krim bo stavil na gverilski rokomet

»Če bomo igrali klasični rokomet, kakršnega gojijo najboljše ekipe, realno ne bomo imeli nobenih možnosti, zato bomo morali narediti marsikaj drugače, šli se bomo nekakšen gverilski rokomet,« je bil slikovit Žiga Novak, trener Krima OTP Group Mercatorja pred sobotno domačo tekmo v Stožicah (18.00) proti CSM Bukarešti.

Krim je izgubil vse štiri dosedanje tekme EHF lige prvakinj in ne gre pričakovati, da bo proti bogati romunski ekipi prekinil negativni niz. Vseeno pa bo skušal ponuditi dostojen upor. »Pred nami je težka tekma. Bukarešta je vrhunska ekipa, lani je bila blizu nastopa na zaključnem turnirju. Krasi jo zelo fizična močna obramba, zato bomo morali narediti nekaj drugače in tekmeca presenetiti,« je razmišljal Novak, ki ima na razpolago vse igralke.

Žiga Novak pričakuje napredek v igri: FOTO: RK Krim

Med reprezentančnim premorom jih je imel samo nekaj, ekipa se je v celoti spet zbrala šele v torek. »Med premorom smo delali bolj individualno v manjših skupinah, ta teden pa vadimo spet na polno. Pogled na lestvico ni lep. Ne moremo določiti enega samega vzroka, teh je več. Želimo igrati hitreje, toda streli pod večjim srčnim utripom so pogosto nenatančni. Zato smo dali še več poudarka tranziciji, ki prinaša več lahkih golov. Ključno pa bo povečati učinkovitost,« pravi Novak.

Ena glavnih igralk je Tamara Horaček, ki je bila odsotna s francosko reprezentanco. »Časi so težki, ni potrebe, da si lažemo. Porazi bolijo, težko se je v ponedeljek pogledati v ogledalo. Toda verjamem, da smo na pravi poti in da lahko ponudimo dober odpor Romunkam ter pokažemo lepši obraz. To si zaslužimo igralke, klub in navijači,« je povedala Horačkova.