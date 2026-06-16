Trije Slovenci nominirani za ekipo sezone

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam nominirank in nominirancev za najboljše igralke in igralce sezone, »EHF Excellence Awards 2026«. Glasovanje za naj ekipi se bo začelo v sredo opoldne, slovenski navijači pa lahko preko aplikacije glasujejo tudi za tri slovenske reprezentante.

V izboru za najboljšega srednjega zunanjega igralca je Domen Makuc, MVP sklepnega turnirja EHF lige prvakov, in za najboljšega desnega zunanjega igralca (ne desno krilo!) Blaž Janc, njegov soigralec pri evropskemu prvaku Barceloni. Kandidat za najboljšega obrambnega igralca pa je Borut Mačkovšek iz Pick Szegeda.

Glasovanje se bo končalo v nedeljo, 21. junija, opolnoči. Vse nominacije temeljijo na nastopih v reprezentančnih in evropskih klubskih tekmovanjih v sezoni 2025/26 ter so jih potrdili člani strokovne skupine EHF, v kateri je član tudi nekdanji slovenski kapetan Vid Kavtičnik, tudi prvak s Kielom in Montpellierom.

Žensko (Slovenija nima kandidatke) in moško ekipo sezone 2026 bodo določili glasovi štirih interesnih skupin: navijačev, igralk in igralcev, trenerjev ter medijev, pri čemer ima vsaka skupina 25 odstotkov glasov. Razglasitev ekipe sezone bo v torek in sredo, 23. in 24. junija, najkoristnejša igralka in igralec sezone (MVP) pa bosta razglašena na žrebu skupinskega dela lige prvakov 26. junija.

Takrat bo tudi znano, ali bo poleg Krima med elito znova tudi slovenski prvak Celje Pivovarna Laško, ki je zaprosilo za povabilo EHF. Liga prvakov se bo v prihodnji sezoni povečala s 16 na 24 klubov.