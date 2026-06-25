Znani bobni, kaj se obeta Celju in Krimu

Jutri ob 11. uri bodo na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju izžrebali skupine EHF lige prvakov in EHF lige prvakinj za sezono 2026/27, v kateri bo Slovenija spet imela dva predstavnika, Celje Pivovarno Laško in Krim OTP Group Krim Mercator.

Za obe tekmovanji bodo klubi razdeljeni v štiri bobne. Pri moških bo po novem tekmovalo 24 ekip v šestih skupinah, pri ženskah bosta še naprej dve skupini s po osmimi ekipami. Celje je kot povabljenec pričakovano v četrtem bobnu. Če ne bo ekipa Klemna Luzarja osvojila enega od prvih dveh mest v skupini, bo tekmovanje nadaljevala v izločilnih bojih evropske lige. Celjani bodo 28. nastopili v ligi prvakov in prvič po treh letih.

Krimovke so v tretjem bobnu in se bodo borile za četrtfinale. To bo že njihov 31. zaporedni nastop v ligi prvakinj. Po novem bo ekipo vodil Danec Rasmus Poulsen.

Med žrebom bodo razglasili tudi najboljšega rokometaša in rokometašico leta, med kandidati je MVP zaključnega turnirja lige prvakov Domen Makuc.

Maja Vojnović ima že veliko izkušenj v ligi prvakinj. FOTO: RK Krim

EHF liga prvakov:

Boben 1: Aalborg (Dan), Barcelona (Špa), Nantes (Fra), Magdeburg (Nem), Veszprém (Mad), Sporting (Por)

Boben 2: Montpellier (Fra), PSG (Fra), Füchse Berlin (Nem), Melsungen (Nem), Pick Szeged (Mad), Kielce (Pol)

Boben 3: Zagreb (Hrv), Gudme (Dan), Kolstad (Nor), Wisla Plock (Pol), Porto (Por), Dinamo Bukarešta (Rom)

Boben 4: Aarhus (Dan), Vardar (S. Mak), Celje Pivovarna Lasko (Slo), Partizan (Srb), Kriens-Luzern (Švi), Kristianstad (Šve)

EHF liga prvakinj:

Boben 1: Esbjerg (Dan), Metz (Fra), Györ (Mad), CSM Bukarešta (Rom)

Boben 2: Odense (Dan), Brest (Fra), Ferencvaros (Mad), Gloria Bistrita (Rom)

Boben 3: Podravka (Hrv), Borussia Dortmund (Nem), Storhamar (Nor), Krim (Slo)

Boben 4: Nykøbing (Dan), Blomberg-Lippe (Nem), Budućnost (Č. gora), Sola (Nor)