Trinajstica Štalekerja ni bila srečna za Slovence, kolajna je še dosegljiva

Slovenska moška mladinska reprezentanca (do 20 let) je v polfinalu evropskega prvenstva v romunskem Cluj-Napoci izgubila proti Madžarski s 24:31 (11:15). Izbrance selektorja Tomaža Ocvirka v nedeljo čaka tekma za bronasto kolajno proti reprezentanci Danske.

Madžari so Slovence ugnali že v skupinskem delu z 28:26. Po uvodnih 15 minutah so madžarski vrstniki vodili za pet golov (9:4), vmes prednost povišali na sedem zadetkov pri 15:8, a so Slovenci do odmora zmanjšali zaostanek na -4. Toda v drugem polčasu recepta za madžarsko igro še vedno niso našli. Zahodni sosedje so spet pobegnili na osem golov pri 20:12 in 24:16, tega pa do konca niso več zapravili.

Težko je, a ni konec Tomaž Ocvirk, selektor Slovenije: »Težko mi je zaradi fantov, saj smo si vsi skupaj res zelo želeli uvrstitve v finale. To je bil naš tihi cilj že pred začetkom prvenstva. Danes nam je zmanjkalo energije, očitno je včerajšnja zahtevna četrtfinalna tekma pustila posledice. Videlo se je, da tudi v obrambi nismo bili na ravni, ki smo jo prikazovali na prejšnjih tekmah. V napadu smo naredili preveč nepotrebnih, začetniških napak, ob zaključnih strelih pa nismo bili dovolj zbrani. Zdaj moramo ta poraz čim prej pustiti za seboj, saj smo še vedno v boju za medaljo. Jutrišnji dan bomo namenili počitku in regeneraciji, da bomo v nedeljo proti Danski znova pravi.«

Aljuš Anžič (levo, podaja Petru Peternelu) je med najboljšimi igralci na EP. FOTO: RZS

V slovenski izbrani vrsti je bil s 13 goli najuspešnejši Tjaž Štaleker (Slovenj Gradec), Aljuš Anžič (Celje PL) je dodal štiri zadetke. Pri Madžarski je bil s sedmimi zadetki najboljši Mate Fazekas.

Štaleker: Vse za kolajno! Tjaš Štaleker, najboljši strelec: »Današnja tekma se žal ni razpletla po naših željah. Predvsem v obrambi nismo delovali tako, kot smo na prejšnjih tekmah, v napadu pa smo izgubili preveč žog in bili premalo učinkoviti pri zaključnih strelih. Ne glede na poraz moramo to tekmo čim prej pustiti za seboj in se osredotočiti na naslednjo. Analizirali bomo svojo igro in novega nasprotnika ter v nedeljo naredili vse, da osvojimo medaljo.«

Slovence vodi Tomaž Ocvirk, nekdanji trener Celja PL. FOTO: RZS

Slovenci so v prvem delu prvenstva premagali Poljsko (40:34) in Češko (35:31) ter izgubili proti Madžarski. V drugem delu so ob porazu proti Švedski visoko ugnali domačine Romune s 53:32 in si kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb zagotovili mesto med osmerico najboljših. V četrtfinalu so bila boljši od dotlej še neporažene Španije.

Slovenija se je prvič po letu 2018 prebila med najboljše štiri, takrat je na domačem prvenstvu v Celju osvojila tudi naslov evropskih prvakov, doslej edinega v tej starostni kategoriji. Leta 2002 na Poljskem je bila srebrna, v letih 2004, 2010 in 2012 pa bronasta.

V današnjem prvem polfinalnem obračunu so Švedi v skandinavskem dvoboju premagali Dansko z 38:35. Tekma za tretje mesto med Dansko in Slovenijo bo v nedeljo ob 16. uri, finale med Švedsko in Madžarsko dve uri in pol kasneje.