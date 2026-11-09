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Izraelska zaušnica Zormanovim asom terja resen pogovor

Slovenski rokometaši so najslabšo tekmo pod Urošem Zormanom odigrali v zelo občutljivem trenutku, dva meseca pred zelo pomembnim SP, ki je kažipot za OI 2028.
Uroš Zorman je doživel najbolj nepričakovan poraz v selektorski vlogi. FOTO: Slavko Kolar
Galerija
Uroš Zorman je doživel najbolj nepričakovan poraz v selektorski vlogi. FOTO: Slavko Kolar
Peter Zalokar
9. 11. 2026 | 14:57
9. 11. 2026 | 15:14
3:56
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Je bil poraz slovenskih rokometašev v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Izraelu pravočasna zaušnica ali znak za alarm, ki kliče k ukrepanju? Sramota je bila najbolj pogosto uporabljena beseda v komentarjih po šoku v dvorani Golovec, zibelki celjskega in slovenskega rokometa, ki je pred kratkim obeležila 50. obletnico. Tuji mediji so uporabljali izraz blamaža ... Teorije zarote o stavnem škandalu (kvota na zmago Izraela je bila od 13 do 19!) ali vplivu tujih obveščevalnih agentov na izid so kajpak iz trte izvite, vendar jih gre razumeti. Namreč, le kako je lahko Izrael, ki je nastopil le na enem velikem tekmovanju, na EP pred 24 leti, premagal Slovenijo, ki v zadnjem obdobju vedno sodi v širši krog favoritov za odličja in je bila na zadnjih OI v Parizu za las ob njo? Kapetan Blaž ...

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Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

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