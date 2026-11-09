Izraelska zaušnica Zormanovim asom terja resen pogovor

Je bil poraz slovenskih rokometašev v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo proti Izraelu pravočasna zaušnica ali znak za alarm, ki kliče k ukrepanju? Sramota je bila najbolj pogosto uporabljena beseda v komentarjih po šoku v dvorani Golovec, zibelki celjskega in slovenskega rokometa, ki je pred kratkim obeležila 50. obletnico. Tuji mediji so uporabljali izraz blamaža ... Teorije zarote o stavnem škandalu (kvota na zmago Izraela je bila od 13 do 19!) ali vplivu tujih obveščevalnih agentov na izid so kajpak iz trte izvite, vendar jih gre razumeti. Namreč, le kako je lahko Izrael, ki je nastopil le na enem velikem tekmovanju, na EP pred 24 leti, premagal Slovenijo, ki v zadnjem obdobju vedno sodi v širši krog favoritov za odličja in je bila na zadnjih OI v Parizu za las ob njo? Kapetan Blaž ...