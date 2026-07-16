Mlakar in Anžič slovenske upe popeljala v boj za kolajne (VIDEO)

Slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let se je na evropskem prvenstvu v Romuniji uvrstila v polfinale. Mladi slovenski rokometaši so v četrtfinalu v Cluj-Napoci s 30:23 (15:13) premagali Španijo in si zagotovili mesto med štirimi najboljšimi reprezentancami stare celine.

Varovanci Tomaža Ocvirka so v uvodnih trenutkih nekajkrat povedli, a so nato Španci prišli do vodstva treh golov pri 10:7. Slovenci so hitro strnili vrste in se znova vrnili v vodstvo, na glavni odmor so odnesli dva gola prednosti.

Anžič: Naredili bomo vse za finale Aljuš Anžič: »Po takšni tekmi je težko najti prave besede. Neverjetna predstava vseh fantov in neverjetna podpora naših navijačev ter staršev, ki so nas prišli spodbujat v Romunijo. Na začetku morda nismo veljali za favorite, a nas je izjemna igra, predvsem v obrambi, popeljala v polfinale. Zdaj vso pozornost usmerjamo proti Madžarski in naredili bomo vse, da si priigramo uvrstitev v finale.«

V drugem delu so prednost stopnjevali, s štirimi zaporednimi goli je bilo hitro +5 (19:14). Španci so se vmes približali na dva gola zaostanka, vendar so mladi Slovenci kmalu spet obnovili prednost petih zadetkov. Največ so vmes vodili že za osem golov, prednost pa do konca tudi varno zadržali.

V slovenski izbrani vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen 18-letni Aljuš Anžič z desetimi goli. Po tri gole je pristavilo še pet mladih slovenskih asov, medtem ko je vratar Matevž Mlakar nanizal 16 obramb.

Ocvirk: Izjemen ekipni duh Tomaž Ocvirk, selektor Slovenije: »Odlična predstava mojih fantov. Velik poklon za borbenost in predstavo, ki so jo prikazali skozi vseh 60 minut. Na začetku smo v tekmo vstopili z nekoliko preveč treme, a bolj, ko se je tekma bližala koncu, bolj smo verjeli vase in v svojo kakovost. Ključ do tako visoke zmage sta bila predvsem odlična igra v obrambi in izjemen ekipni duh, ki krasi to reprezentanco. Iskrene čestitke celotni ekipi in strokovnemu štabu, ki je prebedel skoraj vso noč, da smo fante kar najbolje pripravili na Špance. Zdaj se moramo čim prej regenerirati in se pripraviti na nov izziv.«

Slovenija je v prvem delu prvenstva premagala Poljsko (40:34) in Češko (35:31), izgubila pa proti Madžarski (26:28). V drugem delu je ob porazu proti Švedski visoko ugnala domačine Romune s 53:32 in si kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb zagotovila mesto med osmerico najboljših.

Po slavju nad Španijo se je uvrstila med najboljše štiri reprezentance na stari celini, med katerimi so po današnjih četrtfinalnih zmagah še Švedska, Danska in Madžarska. Slednja bo v petek ob 18.30 v polfinalu znova slovenski tekmec. Priložnost za revanšo.

Bogata bera odličij

Z uvrstitvijo v polfinale se je slovenska mladinska reprezentanca med najboljše štiri v Evropi prebila prvič po letu 2018, ko je na domačem evropskem prvenstvu v Celju osvojila naslov evropskih prvakov, doslej edini slovenski v tej starostni kategoriji. Pred tem je v polfinalu nastopila še leta 2002 na Poljskem, kjer je osvojila srebrno kolajno, leta 2004 v Latviji, leta 2010 na Slovaškem in leta 2012 v Turčiji, ko je v vseh treh primerih prvenstvo končala z bronastim odličjem.