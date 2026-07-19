  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Rokomet

Prihodnost je svetla, mladi Slovenci prek Danske do brona

Slovenska reprezentanca do 20 let je v tekmi za tretje mesto v Romuniji premagala Dansko in se veselila bronaste kolajne. Šesto odličje za to kategorijo.
Slovenci so se veselili velikega uspeha. FOTO: RZS
Galerija
Slovenci so se veselili velikega uspeha. FOTO: RZS
Peter Zalokar
19. 7. 2026 | 17:50
19. 7. 2026 | 18:19
3:11
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Odlične novice iz Romunije! Slovenska moška rokometna reprezentanca je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu do 20 let. Na tekmi za tretje mesto je v Cluj-Napoci premagala Dansko s 30:28 (15:10). Slovenija je v tej starostni kategoriji osvojila že šesto kolajno. Na celinskem tekmovanju leta 2018 je osvojila zlato, leta 2002 srebrno, v letih 2004, 2010, 2012 in letos pa bronasto kolajno.

Danes ob 17.30 bo sprejem za slovenske upe v prostorih Centra inovativnega podjetništva NLB, kjer bosta prisotna tudi predsednik RZS Bor Rozman in selektor članske vrste Uroš Zorman

Izbranci slovenskega selektorja Tomaža Ocvirka so silovito odprli tekmo in v sedmi minuti povedli s 6:0, potem ko sta po dva gola dosegla Aljuš Anžič in Vanja Dragić, po enega pa brata Miha in Tjaž Štaleker. Tekmeci iz Hamletove dežele jim niso bili kos niti sredi prvega polčasa, razigrani slovenski rokometaši so si v 19. minuti priigrali kar devet golov prednosti (12:3).

Do odhoda na veliki odmor so popustili. Danci so v 27. minuti več kot prepolovili visok primanjkljaj v golih (10:14), Slovenci pa so se na veliki odmor odpravili z vodstvom 15:10. Ocvirkovi izbranci so v 42. minuti imeli prednost šestih golov (22:16), a so Danci v naslednjih šestih minutah naredili delni izid 6:1 in jim povsem zadihali za ovratnik (22:23).

Slovenski rokometaši so v prelomnih trenutkih dvoboja v 55. minuti po golu Roka Grabnerja povedli z 28:24. Danska minuta odmora jih je zaustavila, tekmeci so v naslednjih treh minutah naredili delni izid 3:0 in znižali na 27:28. V izjemno razburljivi in napeti končnici je Rok Gregorič povišal na 30:28 in postavil končni izid na dvoboju za tretje mesto.

V slovenski izbrani vrsti sta bila najbolj učinkovita Anžič z devetimi in Tjaž Štaleker z osmimi goli, vratar Matevž Mlakar pa je zbral 14 obramb.

Slovenija je na letošnjem celinskem tekmovanju v skupinskem delu premagala Poljsko s 40:34 in Češko s 35:31, proti Madžarski pa je izgubila s 26:28. V glavnem delu tekmovanja si je po zmagi proti Romuniji s 53:32 in porazu proti Švedski z 32:33 izborila nastop v četrtfinalu in ugnala Španijo s 30:23. V polfinalu ni bila kos Madžarski. Finalna tekma med Švedsko in Madžarsko se bo pričela ob 18.30.

 

Sorodni članki

Šport  |  Rokomet
EP do 20 let

Trinajstica Štalekerja ni bila srečna za Slovence, kolajna je še dosegljiva

Mlada rokometna reprezentanca je morala še drugič na EP priznati premoč Madžarski in se bo z Dansko pomerila za bronasto odličje.
Peter Zalokar 17. 7. 2026 | 20:27
Preberite več
Šport  |  Rokomet
EP do 20 let

Mlakar in Anžič slovenske upe popeljala v boj za kolajne (VIDEO)

V četrtfinalu evropskega prvenstva do 20 let so Slovenci v Romuniji premagali vrstnike iz Španije. Za finale revanša z Madžari, ki so bili v prvem delu boljši.
Peter Zalokar 16. 7. 2026 | 21:15
Preberite več
Šport  |  Rokomet
EP do 20 let

Mladi Slovenci v četrtfinalu evropskega prvenstva

Kljub nesrečnemu porazu proti Švedski so se slovenski rokometaši do 20 let uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva, v katerem jih čaka tekma s Španijo.
Peter Zalokar 14. 7. 2026 | 21:19
Preberite več
Šport  |  Rokomet
EP do 20 let

Anžič zablestel že na prvi tekmi in v žep spravil Poljake

Slovenska reprezentanca do 20 let je zmagovito začela evropsko prvenstvo v Romuniji.
Peter Zalokar 8. 7. 2026 | 19:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
ZPS

Odpoklicana še tri živila

Zveza potrošnikov Slovenije potrošnikom svetuje, naj živila ne uporabljajo.
17. 7. 2026 | 17:09
Preberite več
Premium
Nedelo
Spolno prenosljive bolezni

En sam tvegan spolni odnos je lahko dovolj

Vodja ambulante za spolno prenosljive okužbe v UKC Ljubljana prof. dr. Mojca Matičič poudarja, da v Evropi bijemo plat zvona.
Anja Intihar 17. 7. 2026 | 11:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Oranžno opozorilo: vetrolom, meteorne vode in toča povzročili največ težav

Danes bo od zgodnjega popoldneva po vsej Sloveniji povečana verjetnost za krajevno močnejše nevihte in neurja.
18. 7. 2026 | 14:46
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
15. 7. 2026 | 10:14
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Adolfo Laurenti, Visa

Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Tomaž Berločnik

Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kibernetska varnost

Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Najemni poslovni prostori

Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

EP do 20 letCluj-NapocaTomaž OcvirkAljuš AnžičTjaš Štalekertekma za 3. mestotekma za bronslovenska rokometna reprezentancaRZSRokometna zveza Slovenije

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Rokomet
EP do 20 let

Prihodnost je svetla, mladi Slovenci prek Danske do brona

Slovenska reprezentanca do 20 let je v tekmi za tretje mesto v Romuniji premagala Dansko in se veselila bronaste kolajne. Šesto odličje za to kategorijo.
Peter Zalokar 19. 7. 2026 | 17:50
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

V hotelskem bazenu utonila štiriletna deklica

Po dveh tovrstnih nesrečah v enem tednu zahtevajo strožji nadzor nad bazeni.
19. 7. 2026 | 17:01
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Zdravje

Poletna intimna nega: napake, ki lahko povzročijo neprijetnosti

Vročina, potenje in mokre kopalke lahko porušijo naravno ravnovesje. Kako poleti pravilno skrbeti za intimne predele?
19. 7. 2026 | 17:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Moj konec tedna

Veronika Simoniti: Strojno prevajanje skrbi vse književne prevajalce

Pisateljica in prevajalka Veronika Simoniti ima svež roman Kako umirajo ladje, njeno s kresnikom nagrajeno delo Ivana pred morjem pa čaka na odrsko uprizoritev.
Urša Izgoršek 19. 7. 2026 | 17:00
Preberite več
Video
Šport  |  Drugo
Formula 1

Antonelli odbil napad Leclerca za šesto zmago

Mladi Italijan je v Belgiji občutno povišal prednost v seštevku F1, zdaj je pri 204 točkah, na drugo je napredoval Lewis Hamilton. Odstop Georgea Russlla.
19. 7. 2026 | 16:44
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Zdravje

Poletna intimna nega: napake, ki lahko povzročijo neprijetnosti

Vročina, potenje in mokre kopalke lahko porušijo naravno ravnovesje. Kako poleti pravilno skrbeti za intimne predele?
19. 7. 2026 | 17:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Moj konec tedna

Veronika Simoniti: Strojno prevajanje skrbi vse književne prevajalce

Pisateljica in prevajalka Veronika Simoniti ima svež roman Kako umirajo ladje, njeno s kresnikom nagrajeno delo Ivana pred morjem pa čaka na odrsko uprizoritev.
Urša Izgoršek 19. 7. 2026 | 17:00
Preberite več
Video
Šport  |  Drugo
Formula 1

Antonelli odbil napad Leclerca za šesto zmago

Mladi Italijan je v Belgiji občutno povišal prednost v seštevku F1, zdaj je pri 204 točkah, na drugo je napredoval Lewis Hamilton. Odstop Georgea Russlla.
19. 7. 2026 | 16:44
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Promo
Razno
PRIHODNOST

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
15. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
14. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo