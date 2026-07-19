Prihodnost je svetla, mladi Slovenci prek Danske do brona

Odlične novice iz Romunije! Slovenska moška rokometna reprezentanca je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu do 20 let. Na tekmi za tretje mesto je v Cluj-Napoci premagala Dansko s 30:28 (15:10). Slovenija je v tej starostni kategoriji osvojila že šesto kolajno. Na celinskem tekmovanju leta 2018 je osvojila zlato, leta 2002 srebrno, v letih 2004, 2010, 2012 in letos pa bronasto kolajno.

Danes ob 17.30 bo sprejem za slovenske upe v prostorih Centra inovativnega podjetništva NLB, kjer bosta prisotna tudi predsednik RZS Bor Rozman in selektor članske vrste Uroš Zorman.

Izbranci slovenskega selektorja Tomaža Ocvirka so silovito odprli tekmo in v sedmi minuti povedli s 6:0, potem ko sta po dva gola dosegla Aljuš Anžič in Vanja Dragić, po enega pa brata Miha in Tjaž Štaleker. Tekmeci iz Hamletove dežele jim niso bili kos niti sredi prvega polčasa, razigrani slovenski rokometaši so si v 19. minuti priigrali kar devet golov prednosti (12:3).

Do odhoda na veliki odmor so popustili. Danci so v 27. minuti več kot prepolovili visok primanjkljaj v golih (10:14), Slovenci pa so se na veliki odmor odpravili z vodstvom 15:10. Ocvirkovi izbranci so v 42. minuti imeli prednost šestih golov (22:16), a so Danci v naslednjih šestih minutah naredili delni izid 6:1 in jim povsem zadihali za ovratnik (22:23).

Slovenski rokometaši so v prelomnih trenutkih dvoboja v 55. minuti po golu Roka Grabnerja povedli z 28:24. Danska minuta odmora jih je zaustavila, tekmeci so v naslednjih treh minutah naredili delni izid 3:0 in znižali na 27:28. V izjemno razburljivi in napeti končnici je Rok Gregorič povišal na 30:28 in postavil končni izid na dvoboju za tretje mesto.

V slovenski izbrani vrsti sta bila najbolj učinkovita Anžič z devetimi in Tjaž Štaleker z osmimi goli, vratar Matevž Mlakar pa je zbral 14 obramb.

Slovenija je na letošnjem celinskem tekmovanju v skupinskem delu premagala Poljsko s 40:34 in Češko s 35:31, proti Madžarski pa je izgubila s 26:28. V glavnem delu tekmovanja si je po zmagi proti Romuniji s 53:32 in porazu proti Švedski z 32:33 izborila nastop v četrtfinalu in ugnala Španijo s 30:23. V polfinalu ni bila kos Madžarski. Finalna tekma med Švedsko in Madžarsko se bo pričela ob 18.30.