Anžič zablestel že na prvi tekmi in v žep spravil Poljake

Slovenski rokometaši do 20 let so evropsko prvenstvo v Romuniji začeli z zmago. Na uvodni tekmi skupine F so s 40:34 premagali Poljsko in si priigrali pomembni prvi točki v boju za napredovanje.

Izbranci selektorja Tomaža Ocvirka so obračun odprli odločno in si že v uvodnih minutah priigrali prednost, ki so jo z učinkovito igro v napadu skozi večji del srečanja uspešno ohranjali in povečevali. Razigrani so bili predvsem v napadu, hkrati pa so znali odgovoriti na vsak poskus Poljakov, da bi se približali. Po zadetku Žige Grabarja so na glavni odmor odšli z enajstimi zadetki prednosti (26:15).

V drugem polčasu so Poljaki skušali ujeti priključek, vendar slovenska reprezentanca preobrata ni dopustila. Kljub nekoliko slabšemu obdobju igre so Slovenci ohranili zbranost in tekmo zanesljivo pripeljali do konca. Končni izid je bil 40:34 v korist Slovenije. Prvi strelec tekme je bil s 15 zadetki Aljuš Anžič. Po tri gole so prispevali Mattis Heiss, Tjaž Štaleker, Ahmed Begić in Žiga Grabar. V vratih je Matevž Mlakar zbral 11 obramb, Luka Sandič pa jih je dodal še sedem.

»V tekmo smo vstopili zelo dobro. Že v 15. minuti smo si priigrali prednost štirih zadetkov, nato pa jo iz minute v minuto še povečevali. V drugem polčasu je sledil manjši padec v naši igri, saj nam je nekoliko zmanjkalo energije, vendar smo kljub temu tekmo mirno pripeljali do konca. Zdaj so naše misli že usmerjene v naslednjo tekmo proti Madžarski, na katero se bomo dobro pripravili,« je po uvodni tekmi dejal najboljši strelec Anžič.

Naslednji preizkus Slovence čaka v četrtek, ko se bodo ob 18.30 pomerili z Madžarsko. Zadnja tekma prvega dela pa bo v soboto ob 13.30, ko se bodo pomerili še s Češko.