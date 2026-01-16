  • Delo mediji d.o.o.
    Rokomet

    Slovenci s tremi Domni enotni: Triglav je previsok za Črno goro

    Pred reprezentanco Uroša Zormana nocoj prva tekma evropskega prvenstva, v Oslu s starimi znanci. Tajnik: Poznamo Balkance; Novak: Težave so nas zbližale.
    Domen Tajnik je prepričal Uroša Zormana in dobil priložnost nastopiti na velikem tekmovanju. FOTO: RZS
    Domen Tajnik je prepričal Uroša Zormana in dobil priložnost nastopiti na velikem tekmovanju. FOTO: RZS
    Peter Zalokar
    16. 1. 2026 | 05:00
    6:53
    Zmagovalec ni tisti, ki ima manj težav, temveč kdor se zna z njimi spoprijeti in jih naposled premagati. Slovenska rokometna reprezentanca je med tistimi, ki so jih najbolj zdesetkale poškodbe pred začetkom 17. evropskega prvenstva, a še zdaleč ni edina, ki se bo morala znajti brez pomembnih adutov. Selektor Uroš Zorman in njegov strokovni štab zatrjujeta, da se s kakovostjo igralcev lahko prilagajata okoliščinam. V kolikšni meri to drži, bo nakazala že nocojšnja uvodna tekma v Oslu proti Črni gori.

    Tekme Slovenije EP Oslo
    Tekme Slovenije EP Oslo

    S štirimi tekmami se je sinoči začel EHF euro 2026, v Unity Areni zunaj Osla je debitirala tudi domača reprezentanca. Danes se bo v ogromnem objektu, ki sprejme do 35.000 gledalcev, a prirejenemu za rokometne tekme, predstavila slovenska vrsta, katere osnovni cilj je preboj v glavni del v Malmöju, za dve mesti pa se bo potegovala v družbi Črne gore, Ferskih otokov in Švice.

    Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

    S Črno goro ima sicer dobre izkušnje, toda živ je še spomin na zadnjo tekmo eura 2022, ko je na Madžarskem s porazom klavrno zapustila turnir že po enem tednu, selektorski stolček pa je moral zapustiti Ljubomir Vranješ. Nasledil ga je Zorman, ki je dvignil krivuljo in Črnogorce premagal že na naslednjem srečanju, na SP 2023 na Poljskem, in potem še dvakrat. Skupaj sta reprezentanci odigrali 12 tekem, Slovenci so jih dobili 11.

    Slovenija je veliko pridobila z vrnitvijo Boruta Mačkovška, ki je zamenjal poškodovanega Aleksa Vlaha. FOTO: Pau Barrena/AFP
    Slovenija je veliko pridobila z vrnitvijo Boruta Mačkovška, ki je zamenjal poškodovanega Aleksa Vlaha. FOTO: Pau Barrena/AFP

    Slovenija velja za favorita skupine D, Črna gora za avtsajderja, zato tudi morebitna zmaga še ne bi na široko odprla vrat v »top 12«, ki sicer prinaša boljše izhodišče v kvalifikacijah za naslednje SP, to pa bo že štelo kot glavno sito za olimpijske kvalifikacije.

    Zorman jasno povedal, kdo bo njegov as iz rokava

    Slovencem serija odpovedi in poškodb ni vzela dobre volje, v hotelu Scandic v četrti Fornebu, le lučaj od obale zaliva Oslofjord, ki je del Severnega morja, je vladalo dobro vzdušje. Nad udobjem in hrano ni bilo pripomb, tudi potovanje iz Pariza, kjer so odigrali dve pripravljalni tekmi, je minilo brez posebnosti. Po prihodu so opravili vadbo v fitnesu, včeraj pa preizkusili dvorano, ki je bila zamišljena kot štadion za tukajšnji klub Stabæk, a se je preselil v drugo norveško ligo in si ne more privoščiti stroškov. Zdaj so v njej predvsem koncerti.

    Že vsega hudega vajeni Zorman je odlašal z odločitvijo, katerih 16 od 18 igralcev bo uporabil na tekmi. Vraževerje pravi, da tega ne sme storiti po večerji, ampak do 9. ure zjutraj, ko se vsi zdravi preštejejo, kot pravijo.

    11:1

    je razmerje v zmagah v prid Sloveniji proti Črni gori, edini poraz je doživela na EP 2022.

    Da se sreča vendarle nagiba na slovensko stran, nakazuje, da je bila naša reprezentanca ena od redkih, ki so na prizorišče prišle pravočasno. Večji del severne Evrope je bil namreč v ledenem primežu in mnogim ekipam se je podrl ritem. Prav tako manjši skupini slovenskih novinarjev, ki so noč preživeli na terminalu letališča v Varšavi, včeraj pa potem prek Københavna vendarle priromali v zasneženo norveško prestolnico.

    Dinart: Najtežja tekma

    Redke so reprezentance, ki imajo bolj znanega selektorja od Slovenije. Črna gora je ena od teh. Didiert Dinart je bil eden od ključnih igralcev pri Les Experts, ki so desetletje vladali rokometnemu svetu. »Naš cilj je drugi del. Kako bomo do tega prišli, ne vem. Slovenija je ekipa, ki po navadi igra v četrtfinalu ali polfinalu. Toda vedno je možna zmaga, to je čar športa,« je dejal nekdanji francoski selektor, Miloš Vujović, soigralec Tilna Kodrina in Kristjana Horžena pri Gummersbachu, pa dodal: »Tekma s Slovenijo bo za nas najtežja. Tekmec je izvrsten, toda slišali smo, da ima veliko poškodovanih igralcev, kar bo plus za nas. Dali bomo vse, kari imamo.«

    Domen Novak je zelo zanesljiv na desnem krilu. FOTO: Josep Lago/AFP
    Domen Novak je zelo zanesljiv na desnem krilu. FOTO: Josep Lago/AFP

    Vso svojo energijo nameravajo vložiti tudi Slovenci. Med njimi je kar osem igralcev iz slovenske lige in šest debitantov: Tim Cokan, Lan Grbić, Timotej Grmšek, Andraž Makuc, Tarik Mlivić in Domen Tajnik. Slednjemu se prav nič ne vidi, da je »zelen«.

    Vemo, kako vsi Balkanci začenjajo tekme, vedno 'na galamo', toda imamo več kakovosti.

    Domen Tajnik

    »Dobro, malo pozitivne treme je, ampak ne čutim pritiska. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Želimo pokazati, kako znamo igrati,« samozavestno pove Velenjčan. Trije tekmeci v skupini D bi bili težko bolj različni, najprej bo postrežena balkanska jed, kakršne je Domen vajen, saj je član Pelisterja iz Bitole: »Vemo, kako vsi Balkanci začenjajo tekme, vedno 'na galamo', toda to moramo zaustaviti. Mislim, da imamo boljšo ekipo in se ne bojimo ničesar.«

    Dvorana toplejša od večine

    Precej več reprezentančnih izkušenj ima poleg Domna Makuca še en njegov soimenjak, član Flensburga Domen Novak. Velikih dvoran je vajen, ampak Unity Arena je – gromozanska. »Zelo je lepa, predvsem si želim, da bo v njej veliko gledalcev. Presenečen sem bil, kako je topla, bolj od večine, v katerih smo bili v zadnjih tednih. Upam, da nam prinese srečo,« je po vrnitvi s treninga in tik pred kosilom povedal Ljubljančan, ki verjame v zmago Slovenije: »Smo favoriti, vendar bomo morali to dokazati. Tudi Črna gora ima svojo računico, kakovost. Vsaka prva tekma je težka, zmaga pa bi nam pomenila ogromno.« Vse težave v pripravah mu niso prišle do živega: »Kar je bilo, je bilo, želim si, da vsaj zdaj ostanemo zdravi. Takšne stvari so nas mogoče tudi malo zbližale, predvsem pa dale priložnost drugim, da se izkažejo.«

      

    EHF euro 2026slovenska rokometna reprezentancaUroš ZormanRZSEP v rokometuOsloDomen TajnikDomen MakucRokometna zveza Slovenijeehf

