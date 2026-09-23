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Rokomet

Odličen začetek, Slovenke boljše od Poljakinj

Slovenske rokometašice, ki se ta teden pripravljajo na decembrsko evropsko prvenstvo, so premagale reprezentanco Poljske z 29:28.
Tjaša Stanko in Nuša Fegic sta bili organizatorici slovenske igre. FOTO: RZS
Galerija
Tjaša Stanko in Nuša Fegic sta bili organizatorici slovenske igre. FOTO: RZS
Peter Zalokar
23. 9. 2026 | 20:04
23. 9. 2026 | 20:25
4:52
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Slovenske rokometašice, ki se ta teden pripravljajo na decembrsko evropsko prvenstvo, so na prvi tekmi turnirja v Chebu na Češkem premagale reprezentanco Poljske z 29:28. V petek se bodo igralke selektorja Dragana Adžića in kapetanke Tjaše Stanko pomerile z B-reprezentanco Norveške, v nedeljo pa s Češko.

Slovenske rokometašice so uvodni dvoboj na Češkem začele odločno in vse do sredine 15. minute, ko so z golom Stankove povedle z 9:7, držale niti igre v svojih rokah. A nato so izbranke Adžića v napadu začele delati napake, Poljakinje pa so to izkoristile za zasuk. Z dvema zaporednima nasprotnima napadoma, do katerih so prišle ob igralki manj v polju, so povedle z 11:9, piše v poročilu RZS.

Ana Abina se je izkazala. FOTO: RZS
Ana Abina se je izkazala. FOTO: RZS

Položaj slovenske zasedbe se je dodatno zaostril v 24. minuti, ko so tekmice kaznovale neizkoriščene slovenske napade. Z dvema zaporednima goloma so ušle na 15:11, Adžić pa je nemudoma segel po minuti odmora. Po posvetu so njegove izbranke zaigrale bolj zbrano. Stankova je najprej prestregla podajo tekmic in zadela iz nasprotnega napada, nato je prvo obrambo zbrala Dijana Đajić, ki je med vratnicama tik pred tem zamenjala Majo Vojnovič, Manca Jurič pa je sredi 27. minute z obilico borbenosti na šestmetrski črti zatresla mrežo za 13:15 in ob tem izsilila dvominutno kazen tekmice.

Slovenke so v nadaljevanju imele priložnost, da zaostanek še znižajo, a dvakrat zatresle le okvir vrat. Poljska je tako na glavni odmor odšla v vodstvu s 16:14.

Maja Vojnović je bila v formi. FOTO: RZS
Maja Vojnović je bila v formi. FOTO: RZS

Poljakinje so narekovale ritem igre tudi v nadaljevanju, ko se je njihova prednost dlje časa gibala med dvema in štirimi zadetki, Slovenijo pa je pred hujšim z izvrstnimi obrambami reševala Vojnovič. V 48. minuti je v ospredje začela stopati povratnica v slovenski dres, Nina Zulić. Organizatorka igre je najprej znižala na 23:24, za tem zaposlila Juričevo na šestmetrski črti za 24:25, po dveh samostojnih akcijah pa sredi 52. minute izid poravnala na 26:26.

Kljub še naprej odlični igri v obrambi se je Slovenkam popoln zasuk izmikal dlje časa. A z vztrajno in potrpežljivo igro so ga ulovile na začetku 56. minute z golom Nuše Fegic. Primorska organizatorka igre zadela za vodstvo s 27:26.

Sledilo je obdobje tesnega rezultata, slovenska klop pa je 83 sekund pred koncem, pri izenačenju na 28:28, segla po minuti odmora. Po vrnitvi na igrišče je dobre pol minute pred zadnjim piskom sirene, ob dvignjenih rokah sodnikov, Ana Abina z močnim strelom z desetih metrov zadela za 29:28, na drugi strani pa je zbrana slovenska igra v obrambi tekmicam še enkrat prekrižala načrte in jim pred zadnjimi sekundami obračuna odvzela žogo.

Nina Zulić se je vrnila v reprezentanco po porodu. FOTO: RZS
Nina Zulić se je vrnila v reprezentanco po porodu. FOTO: RZS

»Za nami je zanimiva in zahtevna tekma. Veseli me, da smo lahko reprezentanci Poljske vseh 60 minut parirale na visoki ravni. Tekmice so vodile večino časa, a smo me držale priključek in na koncu zmagale. V obrambi smo igrale zelo borbeno in pametno, tudi Vojnovićeva je v ključnih trenutkih ubranila nekaj strelov in nam s tem odprla vrata v hitre nasprotne napade. Za nami je dobra tekma, še dva pa sta pred nami. Tudi na teh bomo skušale še dodatno piliti stvari v igri,« je misli po dvoboju po poročanju STA strnila Zulićeva, ki se je zaustavila pri treh golih, štirih pridobljenih žogah in dveh podajah.

Pri Sloveniji je bila sicer najučinkovitejša kapetanka Stankova, ki je po šestih zadetkih v prvem polčasu dvoboj sklenila pri desetih. Pet golov je dodala Ana Abina, Vojnovićeva pa je zbrala 8 obramb.

Letošnje prvenstvo stare celine bo med 3. in 20. decembrom prvič v zgodovini potekalo v petih državah – na Češkem, Poljskem, Slovaškem, v Romuniji in Turčiji. Slovenska vrsta, ki bo med evropsko elito nastopila desetič, bo tekmovanje začela v Oradei v Romuniji. V skupini A se bo srečala z Islandijo, Madžarsko in Črno goro.

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