Čas za večni derbi: Slovenija – Hrvaška: kdo bo ostal kandidat za kolajno?

Zmagovalec vzame vse (The Winner Takes It All) je refren ene od znamenitih pesmi legendarnega švedskega pop-kvarteta ABBA. Resnici na ljubo, pri nocojšnjem rokometnem derbiju na Švedskem med Slovenijo in Hrvaško na 17. evropskem prvenstvu v rokometu ne drži povsem. A kdor bo boljši v Malmö Areni, kjer se bo tekma začela ob 18. uri, bo imel lepe možnosti za polfinale in kolajno, poraženec bo praktično ostal brez njih.

Obračun s Hrvati je vsekakor odločilnega pomena v boju za polfinale. Slovenija ima po porazu v petek proti Švedom in zmagi v nedeljo proti Madžarom še naprej škarje in platno v svojih rokah, a bolj ali manj potrebuje dve zmagi v manj kot 24 urah za napredovanje v polfinale. Prvi del dvojne naloge prihaja danes ob 18. uri, ko bo v Malmö Areni tekmec Hrvaška. Južni sosedi so prav tako kot Slovenija doslej zbrali štiri točke, toliko jih imata tudi Islandija in Švedska, je poročala STA.

Matematika je jasna. Poraz proti Hrvaški tako rekoč zapira vrata polfinala varovancem selektorja Uroša Zormana, zmaga pa bi odločitev o nastopu med najboljšimi štirimi v danskem Herningu prestavila na sredo ob 15.30, ko bodo zadnji slovenski tekmeci Islandci. »Ne smemo si manj želeti kot oni. Če bomo pri tem enakovredni, se lahko na igrišču vsekakor kosamo s Hrvati,« je dejal Domen Makuc.

Slovenija in Hrvaška sta od leta 2000 odigrali 21 tekem, veliko je bilo prijateljskih, Hrvati so zmagali 12-krat, Slovenci osemkrat, enkrat je bilo neodločeno.

Zorman bo imel na voljo krožnega napadalca Matica Suholežnika, ki je odslužil kazen dveh tekem in bo še posebej motiviran proti Hrvatom, saj je bil član Zagreba, večnega tekmeca svojega bivšega kluba Celja Pivovarne Laško.

Bo kapetan Blaž Janc popeljal Slovenijo do zmage proti Hrvaški? FOTO: Aris Messinis/AFP

Pri Slovencih sta po petih tekmah najbolj učinkovita Domen Makuc in Blaž Janc s 37 in 30 goli. Pri Hrvatih, ki jih vodi Islandec Dagur Sigurdsson, sta največ golov zbrala Zvonimir Srna (27) in Ivan Martinović (24).

»Odločale bodo podrobnosti, a verjamem v ekipo. Kažemo dobre predstave, tudi ob porazu proti Švedski smo igrali dobro, a žal nismo izkoristili boljše dnevne forme. Toda pobrali smo se in pokazali pravi obraz proti Madžarski,« na karakter ekipe stavi srednji zunanji igralec Barcelone, ki se bo poleti preselil v Kiel.

Na tujih stavnicah je favorit Hrvaška, kvota na njeno zmago je 1,52, na slovensko 2,45. Na slovenski Športni loteriji je bolj izenačeno: 2,00:2,25.

Skupina II, danes (Malmö):

Islandija – Švica (15.30)

Slovenija – Hrvaška (18.00)

Švedska – Madžarska (20.30)