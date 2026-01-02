Soigralca na Poljskem, Ferlin in Vlah, na različen način pričakala novo leto

Dvajset slovenskih rokometašev se je na prvi večer novega leta zbralo v Zrečah in začelo priprave na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 15. t. m. v treh skandinavskih deželah. Kot se spodobi, je bil selektor Uroš Zorman najbolj zgoden in se je še pred zborom odpravil v savno. Njegovi fantje so se namestili po sobah hotela Dobrava, malo pokramljali v preddverju ter se odpravili v bližnjo športno dvorano na uvodni trening.

Zadnji, ki je odpadel, je Nejc Cehte, ki se je odločil posvetiti družini, potem ko se je pred mesecem iz Severne Makedonije preselil v Berlin in še 27. decembra odigral tekmo bundeslige. Cehte se je tako pridružil številnim odsotnim, med katerimi so Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek, Miha Zarabec, Matic Grošelj, Tadej Kljun, Mitja Janc in Jaka Malus.

Optimizma vseeno ni manjkalo. Reprezentanca ima veliko potenciala in lahko doseže odmeven rezultat, če bo le sestavila spodobno obrambo, v katerih sta v zadnjih desetletjih kraljevala Mačkovšek in Blagotinšek. Napadalno ima eno najbolj potentnih ekip v Evropi, so se strinjali.

Uroš Zorman reprezentanco vodi od leta 2022. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Izkušnje bodo vredne zlata, največ jih premore vratar Klemen Ferlin, edini, rojen v 80. letih prejšnjega stoletja. Priznal je, da bi mu bolj ustrezalo, če bi se priprave začele 2. januarja, toda ni se pritoževal, medtem ko je srebal kavico. Novo leto je pričakal v mirnem okolju. »V krogu družine. Nič kaj ekstra, nismo šli nikamor. Bili smo doma s starši in prijatelji,« je povedal 36-letni Ferlo, ki bi imel konkurenco med vratnicama v Jožetu Bazniku in Miljanu Vujoviću.

Aleks Vlah je rojeni strelec. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Njegov novi soigralec pri poljskih Kielcah Aleks Vlah je že nekaj let najboljši slovenski strelec in od njegove forme bo marsikaj odvisno. Koprčan si je privoščil bolj buren vstop v novo leto. »Z dekletom in prijatelji smo novo leto dočakali na prostem v Piranu. Toda nisem bil dolgo, ker se je bilo treba zgodaj vstati in se pripraviti na odhod na priprave,« je povedal 28-letni Vlah, ki bo ob Domnu Makucu in Blažu Jancu eden glavnih Zormanovih adutov v napadu.

Klemen Ferlin je kljub 36 letom v odlični formi. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Slovenci bodo 6. januarja v Trebnjem odigrali pripravljalno tekmo s Kuvajtom, zatem bo odpotovala v Pariz, kjer bo odigrala še dve tekmi, od tam pa 14. t. m. dopotovala v Oslo, kjer se bo v prvem delu eura 2026 pomerila s Črno goro, Ferskimi otoki in Švico. Osnovni cilj je preboj v glavni del v Malmö, želja boj za polfinale.