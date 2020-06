Evropskega prvaka zapuščajo najboljši

Ljubljana

Potapljajočo Vardarjevo barko je zapustil tudi trener Edvard Kokšarov. FOTO:Reuters

- Legendarni Rusje po pisanju rokometne spletne strani handball-planet, ki se sklicuje na lokalne vire, končal sodelovanje z Vardarjem iz Skopja. Nekdanji igralec Celja Pivovarne Laško je imel v tem makedonskem klubu številne zadolžitve, bil je direktor ženske in moške ekipe, v zadnji sezoni pa tudi trener moške članske ekipe.Po odhodu ruskega milijarderjaje vajeti moštva iz Severne Makedonije prevzel, ki je prekinil sodelovanje z nekdanjim krilnim igralcem celjskega moštva med letoma 1999 in 2011.Kokšarov je bil med letoma 2017 in 2020 tudi selektor ruske reprezentance, s tega strokovnega položaja pa je odstopil po letošnjem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, kjer je Rusija zasedla skromno 22. mesto.Vardar iz Skopja je v mandatu Samsonenka od leta 2013 postal resen igralec na rokometnem prizorišču in kar dvakrat slavil v elitni ligi prvakov v sezonah 2016/17 in 2018/19.V minuli sezoni sta tam nastopala tudi SlovencainPelko. Prvi je po koncu sezone odšel v beloruski Meškov iz Bresta, drugi pa v španski Logrono.Vardar so med sezono zapustili še nekateri znani rokometaši, med drugim tudi Latvijec, ki je odšel v nemški Füchse Berlin, od poleti naprej pa bo član francoskega PSG.Klub so zapustili tudi Rusiin, Brazilec, Alžirec, Latvijecin Makedonec