Evropsko prvenstvo bodo izpustila velika imena

Slovensko moško rokometno reprezentanco med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto čaka nastop na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem. Selektor Uroš Zorman je na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) v Ljubljani obelodanil seznam kandidatov za bližnje celinsko tekmovanje, že 15. za slovensko elitno izbrano vrsto.

Na Zormanovem naboru kandidatov manjkajo številni igralci iz minulih akcij, najbolj pa bo pogrešal nosilca slovenskega obrambnega bloka Blaža Blagotinška (Flensburg) in Boruta Mačkovška (Pick Szeged), ki bosta zavoljo preobremenjenosti po dogovoru izpustila letošnjo reprezentančno akcijo, a obstaja možnost, da se po potrebi pridružita ekipi. Manjkal bo tudi Miha Zarabec (Wisla Plock), ki je že tri tedne izven pogona, poškodovana pa sta tudi Matic Grošelj (Chambery) in Tadej Kljun (LL Grosist Slovan).

»Priznam, tako velikega izziva pri izbiri reprezentančnih igralcev še nisem doživel. Z našim udarnim dvojcem v obrambi sem opravil nekaj pogovorov, tako Mačkovšek kot Blagotinšek pa sta zaradi preutrujenosti izrazila željo, da bi izpustila bližnjo akcijo. Zarabec je že tri tedne odsoten, velike težave pa imamo tudi na položaju desnega zunanjega. Zavoljo vseh težav sem razširil seznam igralcev ter iz predvidenih 19 igralcev na priprave poklical dodatne tri,« je na novinarski konferenci uvodoma dejal Zorman.

Selektor Zorman je na priprave za EP 2026 povabil naslednje igralce:

- vratarji: Jože Baznik (Pauc), Klemen Ferlin (Kielce) in Miljan Vujović (Stuttgart);

- krilni igralci: Tim Cokan, Staš Slatinek Jovičič (oba LL Grosist Slovan), Tilen Kodrin (Gummersbach) in Domen Novak (Flensburg);

- zunanji igralci: Nejc Cehte (Füchse Berlin), Timotej Grošelj, Janez Guček (oba Trimo Trebnje), Nik Henigman, Domen Tajnik (oba Pelister), Blaž Janc, Domen Makuc (oba Barcelona), Mitja Janc (Wisla Plock), Mitja Malus (Vardar), Tarik Mlivić (LL Grosist Slovan) in Aleks Vlah (Kielce);

- krožni napadalci: Lan Grbić (Trimo Trebnje), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik in Stefan Žabić (oba LL Grosist Slovan).

»Na EP resda bomo odpotovali v optimalni zasedbi, kljub temu pa verjamem v svoj kader. Prepričan sem, da bodo prav vsi igralci prispevali svoj maksimum. Naš osnovni cilj je uvrstitev v glavni del tekmovanja, v tem primeru bi se izognili predkvalifikacijskim tekmam za svetovno prvenstvo 2027,« pravi Zorman.

»V prvem delu EP nas v skupinskem delu čakajo neatraktivni, a izjemno zahtevni tekmeci. Švica, Ferski otoki in Črna gora imajo v svojih vrstah posameznike, ki nastopajo v velikih evropskih klubih, prva vsi pa so lačni uspehov na reprezentančni ravni,« je dodal Zorman.

Najprej Kuvajt, nato zahtevnejše preizkušnje

Reprezentančni kandidati se bodo na pripravah zbrali prvi dan novega leta v Zrečah, do odhoda v Oslo pa jih čaka nekaj zanimivih prijateljskih tekem. Prva bo 6. januarja v prenovljeni dvorani v Trebnjem, kjer se bodo pomerili s Kuvajtčani, veliko zahtevnejša preizkusa znanja pa jih nato čakata na mednarodnem turnirju 9. in 11. januarja v Parizu, kjer se bodo najprej pomerili z Islandci, nato pa še s Francozi ali Avstrijci.

Po turnirju v francoski prestolnici bo Zorman obelodanil končni seznam potnikov za Oslo. Slovenijo v skupinskem delu med 16. in 20. januarjem najprej čakajo obračuni proti Črni gori, Švici in Ferskim otokom. Najboljši dve izbrani vrsti iz skupine D bosta napredovali v drugi del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju. Tam ju med 23. in 28. januarjem čakajo po dve najboljši reprezentanci iz skupine E (Švedska, Hrvaška, Nizozemska in Gruzija) in skupine F (Madžarska, Islandija, Poljska in Italija).

Zaključni del celinskega tekmovanja bo med 30. januarjem in 1. februarjem v danskem Herningu, kjer bosta obe polfinalni, obe tekmi za odličja ter za končno peto mesto.