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Rokomet

Janc in Makuc četrtič na evropskem tronu?

Konec tedna v Kölnu sklepni turnir EHF lige prvakov. Naslov brani Magdeburg. Barcelona lovi 13. lovoriko. Prihodnje leto med elito tudi Celje Pivovarna Laško?
Domen Makuc se želi od Barcelone posloviti z novo lovoriko. FOTO: Leon Kuegeler/Reuters
Galerija
Domen Makuc se želi od Barcelone posloviti z novo lovoriko. FOTO: Leon Kuegeler/Reuters
Peter Zalokar
13. 6. 2026 | 05:00
2:00
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Kultna Lanxess Arena v Kölnu (20.000 sedežev) bo konec tedna znova gostila najboljše rokometne ekipe v Evropi. Na zaključnem turnirju EHF lige prvakov bosta sodelovala tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, člana Barcelone, ki je rahel favorit.

Katalonci, ki lovijo rekordni 13. naslov, se bodo danes ob 18. uri pomerili z danskim Aalborgom. Pred tem se bosta v prvem polfinalu ob 15. uri v ponovitvi lanskega finala srečala nemška tekmeca, branilec naslova Magdeburg in Füchse Berlin. Finale bo v nedeljo ob 18. uri.

Blaž Janc je tako dvignil pokal pred dvema letoma. FOTO: EHF
Blaž Janc je tako dvignil pokal pred dvema letoma. FOTO: EHF

Za Janca in Makuca, trikratna evropska prvaka iz let 2021, 2022 in 2024, bo to morda zadnja tekma za Barcelono, Makuc se seli v Kiel, reprezentančni kapetan Janc, ki ima sicer pogodbo do leta 2028, naj bi po nekaterih govoricah prav tako zamenjal sredino.

Magdeburg ima pet naslovov, Berlin in Aalborg, ki je dvakrat izgubil v finalu, še nobenega.

Lani so se veselili rokometaši Magdeburga. FOTO: Leon Kuegeler /Reuters
Lani so se veselili rokometaši Magdeburga. FOTO: Leon Kuegeler /Reuters

V prihodnji sezoni, ko se bo liga prvakov razširila na 24 ekip (po dva v drugi del, dva nadaljujeta v evropski ligi), bo morda med elito znova Celje Pivovarna Laško, ki se je na EHF odločilo vložiti prošnjo za povabilo. Kdo bodo udeleženci, bo znano 26. t. m., ko bo tudi žreb. V njem bodo tudi rokometašice Krima Mercatorja, rekorderke z 32 zaporedimi nastopi v ligi prvakinj.

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EHF liga prvakovDomen MakucBlaž JancCelje Pivovarna LaškoBarcelonaMagdeburgAalborgRZSehfF4 v KölnuFüchse Berlin

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