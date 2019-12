Ferlin se seli v bundesligo

Celje

Klemen Ferlin bo v Celju samo še do konca sezone. FOTO: Uroš Hočevar

Klemen Ferlin je v zadnjih dveh sezonah blestel v ligi prvakov. FOTO. Cropix

- Dobra novica za ta čas vodilnega slovenskega vratarja, slaba za slovensko ligo in Celje Pivovarno Laško. Reprezentantbo po koncu sezone zapustil vrste slovenskih prvakov iz Celja Pivovarne Laško in se preselil v nemško bundesligo. Podpisal je pogodbo z Erlangenom, 13. ekipo bundeslige.Trebanjec se je pri 30 letih odločil oditi na tuje, kar je bila njegova želja že v tej sezoni. Ne bo pa prestopil v velik klub, ki bi igral v ligi prvakov, ampak za Erlangen, ekipo iz spodnjega dela lestvice. V Nemčiji že branita(Göppingen) in(Hannover).Vest je uradno potrdil nemški klub . »Veseli smo, da smo pridobili vratarja reprezentančnega kalibra, ki ima izkušnje iz lige prvakov,« je bil na sklenitev dogovora ponosen športni direktor Erlangena. »Ferlo« je podpisal triletno pogodboZa Erlangen je pred tem dve sezoni branil tudiFerlin je kariero začel v Trimu, se preselil v Gorenje in od tam pred dvema sezonama v Celje. Je glavni kandidat za številko 1 na bližnjem evropskem prvenstvu na Švedskem. Za reprezentanco je zbral 28 nastopov, v ligi prvakov 34.Celjani bodo morali v prihodnje najti prvega vratarja, saj ješe premlad za tako odgovorno nalogo.