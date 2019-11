»Ferlo, zakleni, Zlatorog je pripravljen«

Celje

Celjani so nazadnje premagali Pick Szeged leta 2008.



V začetku meseca so na Madžarskem izgubili s 24:31.



Vratar Klemen Ferlin jim še ni pokazal pravega obraza.

Gorenje za evropsko pomlad

Če bodo rokometaši Gorenja v Skopju ubranili prednost petih golov (24:19), bodo po letu 2015 spet zaigrali v skupinskem delu pokala EHF, ampak jutri ob 18. uri jih čaka težka tekma z Metalurgom. »Tega se zavedamo. Tekmec ima v Evropi že nek ugled. Ne bomo se zanašali na prednost, ampak skušali doseči novo zmago,« pred tekmo leta pravi trener Zoran Jovičić.

Klemen Ferlin se je veselil dveh zmag proti Zagrebu. FOTO: Cropix

Z Vujovićem profesionalen odnos

66

obramb je na osmih tekmah zbral Klemen Ferlin. V prejšnji sezoni je imel povprečje 11,6

Liga NLB, 11. kolo, danes: Krka – Riko Ribnica (18), Jeruzalem Ormož – Slovenj Gradec (19); jutri: Koper – Butan plini Izola (18).

- V prejšnji sezoni EHF lige prvakov so rokometaši Celja Pivovarne Laško zbrali tri zmage in remi, a to ni bilo dovolj za osmino finala. Za sedem točk je bil najbolj zaslužen vratar, ki tudi v tej jeseni kaže dobro formo, vendar mu ni treba blesteti, saj ima pred seboj več srčnih borcev. To ga navdaja z optimizmom, da lahko Celje ostane neporaženo, ko bo jutri ob 17. uri v Zlatorogu gostilo močni Pick Szeged.Ferlin je pred tekmo proti moštvu s štirimi reprezentančnimi kolegi () v rokah držal sveženj vstopnic, ki so v mestu ob Savinji po zmagah proti Elverumu in Zagrebu vse bolj iskano blago. »Moral sem kupiti karte za prijatelje iz Trebnjega, opažam, da je za vsako tekmo več zanimanja. Njihova podpora je zame dodatna motivacija,« sokrajane rad na tribunah pozdravi Ferlin, nekdanji čuvaj mreže Trima in Gorenja.Celje je s šestimi točkami blizu napredovanju, Elverum in Zagreb, ki se bosta srečala jutri na Hrvaškem, imata po eno. A vse bi se še lahko obrnilo. »Še se bomo morali dokazovati, menim, da bo najbolj pomembna tekma prihodnji konec tedna na Norveškem, ampak vprašanje zadnjega potnika v izločilne boje lahko rešimo že to nedeljo. Lepo bi bilo, če bi dobili kakšno točko s Szegedom. To nam lahko uspe le ob bučni podpori s tribun in naši 100-odstotni zavzetosti zlasti v obrambi, ki nas krasi že vso sezono,« pravi »Ferlo«, ki je lani za zmage moral prispevati 15-20 obramb, letos je bilo dovolj že pol manj, kolikor je njegovo povprečje (8,25).»Zelo sem zadovoljen, ne gledam le svojega učinka, ampak celotno sliko. Lani nismo igrali tako agresivne obrambe, zato je bilo veliko odvisno od mene. Tokrat zmagujemo, tudi kadar nimam najboljšega dne. Tako je bilo nazadnje v Zagrebu in to me veliko bolj veseli,« je povedal Ferlin, ki je premagal trdovratne težave z alergijo. Razlika med prejšnjo in to sezono je torej predvsem v moštvenem duhu. Kako lahko v tako kratkem času nastane prava kemija? »Ni recepta, stvari se morajo zgoditi, so pa odvisne od mnogih dejavnikov. Letos imamo zelo povezano ekipo, v njej ni niti enega šibkega člena, ki bi rušil harmonijo. Vsi skupaj stremimo k istemu cilju, to nas vleče naprej.«Kaže, da bo pri 30 letih končno debitiral za Slovenijo na velikem tekmovanju, in to celo kot številka 1 na januarskem EP na Švedskem. »Nismo še tako daleč, a bi bilo lepo, to bi bilo moje prvo prvenstvo. Do konca decembra se lahko še vse spremeni, ampak upam, da se ne bo,« je na les potrkal Ferlin.Seveda ve za zadnji izpad, ki je dvignil veliko prahu. »Ne vem, kako je z drugimi, slišim marsikaj, a moj odnos s selektorjem je profesionalen in korekten, med nama ni odprtih tem,« ni želel vroče juhe pogrevati vratar, ki ostaja osredotočen na tekmo proti Madžarom.Je nekakšen njihov dolžnik. Pred mesecem jim je ubranil samo štiri žoge, v prejšnji sezoni pa pet in tri. Čas je, da tudi proti igralcem iz mesta salam in zelja zaklene vrata. Če bo tako, se ne bodo izvlekli, kot so se ob zadnjem obisku Zlatoroga, ko je bilo februarja letos po golusedem sekund pred koncem 28:29.