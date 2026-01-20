  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Rokomet

    Mali ribiški otok piše veliko rokometno zgodbo

    Ferski otoki niso več senzacija, ampak spoštovanja vredna sila. Več kot 12 odstotkov prebivalstva bo spodbujalo tekmece Slovencev. Igra 7 na 6 dela čudeže.
    Takšna kulisa se obeta nocoj v dvorani Unity. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Galerija
    Takšna kulisa se obeta nocoj v dvorani Unity. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Peter Zalokar
    20. 1. 2026 | 12:00
    A+A-

    Rdeči mestni avtobus na liniji 31 iz središča Osla do dvorane Unity. V njem niti enega Norvežana, pač pa kakih 100 kot sardine stisnjenih navijačev Ferskih otokov. Vsi s kapami, šali in dresi v barvah otoške deželice v severnem Atlantiku. Vsi pojejo. Ne kakšne vikinške bojne pesmi, pač pa nežne balade, kot so jih nekoč žene in otroci, ko so čakali na vrnitev bradatih mož z roparskih pohodov. Kakšnih 7000, 12,3 odstotka vseh prebivalcev, jih bo nocoj na tribunah in bodo osmi igralec Ferskih otokov v derbiju skupine D rokometnega EP proti Sloveniji.

    image_alt
    Slovenci na krilih Vlaha in Zarabca do zmage proti Ferskim otokom

    Selektor Peter Bredsdorff-Larsen je dvignil ferski rokomet. FOTO:  Cornelius Poppe/AFP
    Selektor Peter Bredsdorff-Larsen je dvignil ferski rokomet. FOTO:  Cornelius Poppe/AFP

    Rokometna reprezentanca Ferskih otokov je zares fenomen. O tem smo se lahko prepričali že pred dvema letoma, ko je debitirala na velikih tekmovanjih. V Berlin je prišlo z letali ali trajekti 5000 navijačev in bili so glasni. Nizkoraslih igralcev nihče ni jemal preveč resno, toda selektor, sicer Danec, Peter Bredsdorff-Larsen, je novinarjem pred prvo tekmo jasno povedal: »Zapomnili si nas boste in boste presenečeni.«

    Elias Ellefsen A Skipagotu je vodja ekipe. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Elias Ellefsen A Skipagotu je vodja ekipe. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

    Imel je prav. Slovenci so sicer na prvi tekmi EP 2024 zmagali z 32:29, toda po težkem boju. Že na naslednji tekmi so Ferski otoki prišli do zgodovinske prve točke na velikih tekmovanjih. Odščipnili so jo veliki Norveški, na koncu pa izpadli po porazu s Poljsko. Na lansko SP se niso prebili, izločila jih je Severna Makedonija, a zdaj so nazaj. Močnejši kot kdaj koli in pokajo od samozavesti po remiju proti Švici in visoki zmagi proti Črni gori. Spet zgodovinski.

    Hakun West Av Teigum ima občutek, da leti. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Hakun West Av Teigum ima občutek, da leti. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

    Trojica velemojstrov

    Že pred dvema letoma smo bili navdušeni nad spretnostjo igralcev, kot so Elias Ellefsen á Skipagøtu, zvezdnik Kiela (23 let), njegov bratranec Óli Mittún (Gudme, 20) in Hákun West Av Teigum (Füchse Berlin, 23). Zdaj so še dve leti starejši in bolj izkušeni, ob sebi imajo boljše soigralce, tudi vratarja Paulija Jacobsena (HØJ Elite, Dan, 23), ljubljenca navijačev in igralca tekme proti Črni gori (37:24). Rokomet je v silovitem vzponu na otoku ribičev in ovčerejcev, tamkajšnja zveza je pred kratkim v glavnem mestu Tórshavn (22.000 prebivalcev) dobila sodobno dvorano s 3000 sedeži.

    Oli Mittun se je veselil zgodovinske zmage. FOTO: Cornelius Poppe/AFP
    Oli Mittun se je veselil zgodovinske zmage. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

    Po tekmi s Črno goro so bili igralci v sedmih nebesih. »Vsi ste videli, koliko nam je ta zmaga pomenila. Več kot 10 odstotkov rojakov je prišlo. Bolje od tega ne gre,« je bil navdušen Teigum, ki se zaveda, da morajo zdaj umiriti konje: »Zdaj imamo občutek, kot da letimo, toda v torek se bomo pomerili z najmočnejšim tekmecem v skupini, Slovenijo. Previdni moramo biti in se pripraviti kot na obe prejšnji tekmi. Slovenija je zelo kakovostna, čeprav ima precej drugačno ekipo kot pred dvema letoma. Zdesetkale so jo poškodbe, kar pa nas ne sme zavesti,« je povedal desnokrilni igralec, ki je na dveh tekmah dosegel devet golov, Skipagøtu 18 in Mittún 16.

    57.000

    prebivalcev imajo Ferski otoki, v Oslu jih je 7000 (12,3 odstotka).

    Kaj je skrivnost reprezentance, ki nima visokih igralcev, pač pa kopico hitrih in spretnih? »V zadnjih letih smo veliko vadili igro 7 na 6 brez vratarja. Večina jo sovraži, mi pa smo jo izpopolnili in nam prinaša uspehe,« je razkril Teigum.

    Sorodni članki

    Šport  |  Rokomet
    Ob 20.30 s Ferskimi otoki

    Cilj je jasen: utišati dvorano in napovedati boj za visoka mesta

    Slovenski rokometaši na zadnji tekmi prvega dela EP v Oslu s Ferskimi otoki za zmago in točki, ki bi močno dvignili vrednost njihovih delnic v Malmöju.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Odmevi po čudežu v Oslu

    Če ste v jezi izklopili televizor, preverite jutranje novice

    Po preobratu s srečnim koncem proti Švici na evropskem prvenstvu so bili v slovenski rokometni reprezentanci ponosni, zanimive so bile njihove izjave.
    Peter Zalokar 19. 1. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Drama s srečnim koncem

    Neuklonljivi slovenski borci vstali od mrtvih, Malmö zagotovljen (FOTO)

    Rokometna reprezentanca je v drugem polčasu nadoknadila devet golov zaostanka in po čudežnem preobratu premagala Švico. Drugi del EP je tu, v torek za točki.
    Peter Zalokar 18. 1. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Po rekordni srhljivki sladka zmaga Slovencev v Oslu (FOTO, VIDEO)

    Slovenski rokometaši so zmogli dovolj moči za pomembno zmago proti Črni gori na prvi tekmi evropskega prvenstva. Zgodovinski rekord na velikih tekmovanjih.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Borut Mačkovšek

    Zdesetkani? Ne bomo jokali, sem nisem prišel za en teden

    Borut Mačkovšek je naravnost s skrajšanega dopusta poskrbel za edino dobro novico pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo pustila pečat v Skandinaviji, pravi.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Nocoj gre zares

    Slovenci s tremi Domni enotni: Triglav je previsok za Črno goro

    Pred reprezentanco Uroša Zormana nocoj prva tekma evropskega prvenstva, v Oslu s starimi znanci. Tajnik: Poznamo Balkance; Novak: Težave so nas zbližale.
    Peter Zalokar 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Štart spektakla

    Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

    Danes začetek 17. eura v rokometu s štirimi tekmami. Danska z dvema asoma velik favorit. Janc in Kodrin: Negativi prepovedan vstop! Obetajo se presenečenja.
    Peter Zalokar 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Levica rešuje večinoma ljudi, ki je sploh ne volijo

    Dr. Samo Uhan o političnih posledicah ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije za predsednika vlade in levosredinski pol.
    Uroš Esih 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 7. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    EHF euro 2026EP v rokometuFerski otokiUroš ZormanRokometna reprezentancaRZSslovenska rokometna reprezentancaNorveškaOsloTorshavnehf

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Razno
    Razstava na Dunaju

    Zdravje ljudi kot medicinski, družbeni in državni izziv

    Medicina je ena od glavnih tem v človeški zgodovini. To dokazujejo nekatere znane, edinstvene in veliko starejše knjige v Avstrijski narodni knjižnici.
    Milan Ilić 20. 1. 2026 | 12:05
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Soavtorstvo kot ključ do uspešnega uprizarjanja

    Urjenja v nestrinjanju prinašajo intervjuje z dvajsetimi režiserkami in režiserji s premisleki o vlogi umetnosti in kolektivnem delu.
    20. 1. 2026 | 12:02
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Ferski otoki

    Mali ribiški otok piše veliko rokometno zgodbo

    Ferski otoki niso več senzacija, ampak spoštovanja vredna sila. Več kot 12 odstotkov prebivalstva bo spodbujalo tekmece Slovencev. Igra 7 na 6 dela čudeže.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: V vodstvu Japonka, Prevčevi se skok ni posrečil najbolje

    Nozomi Marujama vodi po maratonski uvodni seriji tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v Zau. Med trideseterico štiri Slovenke.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 11:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Ursula von de Leyen bi vlagala v ledolomilce in varnost Arktike

    Predsednica evropske komisije napovedala obsežna vlaganja EU na Grenlandiji in sodelovanje z ZDA pri zagotavljanju varnosti arktičnega območja.
    Peter Žerjavič 20. 1. 2026 | 11:33
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Ferski otoki

    Mali ribiški otok piše veliko rokometno zgodbo

    Ferski otoki niso več senzacija, ampak spoštovanja vredna sila. Več kot 12 odstotkov prebivalstva bo spodbujalo tekmece Slovencev. Igra 7 na 6 dela čudeže.
    Peter Zalokar 20. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: V vodstvu Japonka, Prevčevi se skok ni posrečil najbolje

    Nozomi Marujama vodi po maratonski uvodni seriji tekme smučarskih skakalk za svetovni pokal v Zau. Med trideseterico štiri Slovenke.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 11:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Ursula von de Leyen bi vlagala v ledolomilce in varnost Arktike

    Predsednica evropske komisije napovedala obsežna vlaganja EU na Grenlandiji in sodelovanje z ZDA pri zagotavljanju varnosti arktičnega območja.
    Peter Žerjavič 20. 1. 2026 | 11:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo