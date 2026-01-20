Mali ribiški otok piše veliko rokometno zgodbo

Rdeči mestni avtobus na liniji 31 iz središča Osla do dvorane Unity. V njem niti enega Norvežana, pač pa kakih 100 kot sardine stisnjenih navijačev Ferskih otokov. Vsi s kapami, šali in dresi v barvah otoške deželice v severnem Atlantiku. Vsi pojejo. Ne kakšne vikinške bojne pesmi, pač pa nežne balade, kot so jih nekoč žene in otroci, ko so čakali na vrnitev bradatih mož z roparskih pohodov. Kakšnih 7000, 12,3 odstotka vseh prebivalcev, jih bo nocoj na tribunah in bodo osmi igralec Ferskih otokov v derbiju skupine D rokometnega EP proti Sloveniji.

Selektor Peter Bredsdorff-Larsen je dvignil ferski rokomet. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

Rokometna reprezentanca Ferskih otokov je zares fenomen. O tem smo se lahko prepričali že pred dvema letoma, ko je debitirala na velikih tekmovanjih. V Berlin je prišlo z letali ali trajekti 5000 navijačev in bili so glasni. Nizkoraslih igralcev nihče ni jemal preveč resno, toda selektor, sicer Danec, Peter Bredsdorff-Larsen, je novinarjem pred prvo tekmo jasno povedal: »Zapomnili si nas boste in boste presenečeni.«

Elias Ellefsen A Skipagotu je vodja ekipe. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

Imel je prav. Slovenci so sicer na prvi tekmi EP 2024 zmagali z 32:29, toda po težkem boju. Že na naslednji tekmi so Ferski otoki prišli do zgodovinske prve točke na velikih tekmovanjih. Odščipnili so jo veliki Norveški, na koncu pa izpadli po porazu s Poljsko. Na lansko SP se niso prebili, izločila jih je Severna Makedonija, a zdaj so nazaj. Močnejši kot kdaj koli in pokajo od samozavesti po remiju proti Švici in visoki zmagi proti Črni gori. Spet zgodovinski.

Hakun West Av Teigum ima občutek, da leti. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

Trojica velemojstrov

Že pred dvema letoma smo bili navdušeni nad spretnostjo igralcev, kot so Elias Ellefsen á Skipagøtu, zvezdnik Kiela (23 let), njegov bratranec Óli Mittún (Gudme, 20) in Hákun West Av Teigum (Füchse Berlin, 23). Zdaj so še dve leti starejši in bolj izkušeni, ob sebi imajo boljše soigralce, tudi vratarja Paulija Jacobsena (HØJ Elite, Dan, 23), ljubljenca navijačev in igralca tekme proti Črni gori (37:24). Rokomet je v silovitem vzponu na otoku ribičev in ovčerejcev, tamkajšnja zveza je pred kratkim v glavnem mestu Tórshavn (22.000 prebivalcev) dobila sodobno dvorano s 3000 sedeži.

Oli Mittun se je veselil zgodovinske zmage. FOTO: Cornelius Poppe/AFP

Po tekmi s Črno goro so bili igralci v sedmih nebesih. »Vsi ste videli, koliko nam je ta zmaga pomenila. Več kot 10 odstotkov rojakov je prišlo. Bolje od tega ne gre,« je bil navdušen Teigum, ki se zaveda, da morajo zdaj umiriti konje: »Zdaj imamo občutek, kot da letimo, toda v torek se bomo pomerili z najmočnejšim tekmecem v skupini, Slovenijo. Previdni moramo biti in se pripraviti kot na obe prejšnji tekmi. Slovenija je zelo kakovostna, čeprav ima precej drugačno ekipo kot pred dvema letoma. Zdesetkale so jo poškodbe, kar pa nas ne sme zavesti,« je povedal desnokrilni igralec, ki je na dveh tekmah dosegel devet golov, Skipagøtu 18 in Mittún 16.

57.000 prebivalcev imajo Ferski otoki, v Oslu jih je 7000 (12,3 odstotka).

Kaj je skrivnost reprezentance, ki nima visokih igralcev, pač pa kopico hitrih in spretnih? »V zadnjih letih smo veliko vadili igro 7 na 6 brez vratarja. Večina jo sovraži, mi pa smo jo izpopolnili in nam prinaša uspehe,« je razkril Teigum.