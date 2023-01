Slovenski rokometaši so brez težav preskočili prvo oviro

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v prvem kolu svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem premagala Savdsko Arabijo s 33:19 (16:8). Drugo tekmo v skupini B bo odigrala v soboto, ko se bo ob 20.30 pomerila s Poljsko.

Slovenija : Savdska Arabija s 33:19 (16:8) Dvorana Spodek, gledalcev 1.371, sodnika Erdogan in Özdeniz (oba Turčija). Slovenija: Baznik, Lesjak, Blagotinšek, Janc 6, Dolenec 4 (1), Cehte, Slatinek Jovičić 3, Kodrin 4, Žabić, Horžen, Ovniček 6, Makuc 2, Kavčič 2, Mačkovšek, Novak 2, Vlah 4 (1), Cehte. Savdska Arabija: Mohamed, Moh. Salem, A. Abas 1, Tarouti, Janabi 2, Quraiš 2, Hamad 1, Abdulali 1, Almuwalad 4, Ma. Salem 3 (3), Hulaili, M. Abas, Moj 2, Salem 1, Turaiki 2, Alma, Almohsin. Sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Savdska Arabija 5 (3); izključitve: Slovenija 8, Savdska Arabija 8 minut; rdeči karton: Salem (55.).

Slovenski rokometaši so zmagovito odprli letošnji mundial. Z zanesljivo osvojenima točkama na današnji tekmi v Katovicah so si malone že izborili nastop v glavnem delu v Krakovu, kjer jih bodo pričakali najboljši trije iz skupine A. V njej nastopajo Španija, Črna gora, Čile in Iran.

Izbrancem slovenskega selektorja Uroša Zormana uvodni tekmeci z Bližnjega vzhoda niso povzročili nobenih težav. V tretjem medsebojnem dvoboju so jih v kultni dvorani Spodek še tretjič premagali na svetovnih prvenstvih po turnirjih v Franciji 2001 in Španiji 2013.

Zorman je na današnji tekmi na tribuni pustil izkušenega srednjega zunanjega igralca Deana Bombača, ki je v zadnjih dneh čutil manjše bolečine v hrbtu, in novinca na reprezentančni sceni Gašperja Horvata. V uvodno postavo je uvrstil vratarja Urbana Lesjaka, krilna igralca Blaža Janca in Tilna Kodrina, krožnega napadalca Blaža Blagotinška ter zunanje igralce Jureta Dolenca, Roka Ovnička in Aleksa Vlaha, slednjega je v obrambi menjal Borut Mačkovšek.

Slovenski rokometaši so po gladki zmagi pozdravili svoje privržence. FOTO: Slavko Kolar

Igralci začetne ekipe so takoj zaigrali resno in odgovorno v obrambi in napadu ter si že v 13. minuti priigrali prednost šestih golov (9:3), saj je bil ritem enostavno preoster za varovance slovitega danskega strokovnjaka na savdijski klopi Jana Pytlicka. Slovenska prednost je do konca polčasa nenehno naraščala. V 25. minuti je po golu Domna Novaka iz nasprotnega napada prvič znašala deset golov (15:5), na polovici tekme pa osem zadetkov (16:8).

Po premoru krajša kriza

Slovenci so slabo odprli drugo polovico tekme. V napadu je bilo vse preveč posamičnih akcij, tudi raven igre v obrambi je močno padla. V 38. minuti je klop zahtevala minuto odmora pri vodstvu 19:12, a ta ni spremenila razmerja moči na igrišču. Savdijci so znižali na 13:19 in 14:20, nekajkrat so celo imeli priložnost, da se približajo na pet golov.

Sredi drugega polčasa pa so se slovenski rokometaši zbrali in zaigrali veliko bolje v obeh smereh. V 46. minuti so po dveh zaporednih golih Janca znova povedli za deset golov (24:14), najvišjo razliko pa so si priigrali na koncu tekme, ko je bilo 33:19.

Po dnevu premora jih v soboto čakajo na letošnjem SP izjemno ambiciozni Poljaki, v ponedeljek pa še rokometni silaki iz Francije.