Celjani z neverjetnim najstnikom Anžičem šokirali prvake

Prva tekma finala rokometnega prvenstva med Slovanom in Celjem Pivovarno Laško je dobro napolnila dvorano na Kodeljevem, zmage v lepem navijaškem vzdušju, kjer je bilo zaradi vročine težko dihati, pa so se veselili Štajerci. Bilo je 38:42 (21:22; STATISTIKA).

Mlajši in razigrani Celjani bodo imeli v nedeljo v Zlatorogu priložnost slaviti svojo 27. lovoriko, v nasprotnem primeru bo na prvaka treba počakati do 6. junija, ko bo v Ljubljani odločilna tretja tekma. Osemnajstletni Aljuš Anžič je bil junak tekme z 10 goli in mnogimi podajami.

Branilec naslova Slovan je začel bolje, ušel na 6:3 in 9:6, napadu je dobro poveljeval izkušeni Staš Skube, obramba se je dobro pripravila na Anžiča, ki je nazadnje Slovanu na polfinalni tekmi pokala RZS nasul 11 golov. Toda talent 17-letnega Anžiča ni mogel ostati skrit, združen z Aljažem Makucem je poskrbel za nepričakovan zasuk. Delni izid 4:0 je pomenil vodstvo 26-kratnih prvakov s 16:14. Domači trener Uroš Zorman je znal zaustaviti nalet razigranih gostov, ki so pogrešali učinkovitega krilnega igralca Luko Perića (zdelala ga je angina), in tekma je bila spet izenačena pri 17:17. Med odmorom je bilo vse odprto pri 22:21 za ekipo Klemna Luzarja.

FOTO: Voranc Vogel

Ta je v nadaljevanju na veselje maloštevilne, a glasne navijaške skupine Florijani stopnjevala ritem in prišla do prvega zares otipljivega vodstva z 29:25, ko je v polno že osmič zadel dragulj Anžič, ki še čaka, da mu Zorman nameni prvi nastop za reprezentanco.

Slovan, pri katerem so manjkali Matic Suholežnik, Gal Marguč in Vid Miklavec, v zatohli dvorani, v kateri so se znojili tudi gledalci, ni obupal, izkoristil je zapravljeni 7-metrovki Anžiča in Uroša Miličevića (obakrat se je v vratih izkazal Aljaž Panjtar) in ostal v igri za zmago. Po 45 minutah je na semaforju pisalo 30:32.

Skube, evropski prvak z Vardarjem, je vlekel Slovanov voz, ki se je skoraj razpadel na klancu, toda zdelo se je, da imajo mladi in poletni Celjani pri vodstvu s 35:32 prestavo več. Do konca je bilo 10 minut. Takrat se je prvič slišal celjski šampionski napev: »Kaj jim delamo, Celje šampion!«

FOTO: Voranc Vogel

Žiga Grabar, 18-letna zamenjava za Perića, je povišal na 36:32 in Zorman je sklical minuto odmora v obupnem poskusu, da bi obrnil potek tekme. Ni šlo, v celjskih vratih je bil razpoložen Matevž Mlakar, Grabar pa je zabil iz nasprotnega napada za 39:34.

Zorman, ki je lani vzel obe lovoriki, je šest minut pred koncem sklical še zadnji posvet ob klopi. Slovan je sicer dosegel dva gola, ampak ni imel razpoloženih in svežih igralcev. Pivovarji so se veselili malce presenetljive, a zelo sladke zmage, ki pa jo bodo morali potrditi v nedeljo v svojem Zlatorogu, kjer se obeta še ena huda bitka.