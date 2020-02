FOTO:Francozinja le prva lastovka v jati

Ljubljana

Uroš Bregar verjame v svetlo prihodnost Krima. FOTO: Jože Suhadolnik

Zadržati ekipo nekaj let

Nina Žabjek (levo) po besedah trenerja Bregarja zelo hitro napreduje in bo kmalu nosilka igre tudi v reprezentanci. FOTO: Jure Eržen

Budućnost z vrhunsko sedmerko

Alja Varagić se je vrnila po hudi poškodbi. FOTO: Uroš Hočevar

- Dobre novice iz Krima Mercatorja. Kot kaže, se bo po dolgem času zgodilo, da ekipe ne bo zapustila nobena rokometašica, ki bi jo želel zadržati trener, francoska reprezentantka pa ne bo edina okrepitev. Krimovke bodo tako precej močnejše kot v tej sezoni, v kateri so izpolnile osnovni cilj, preboj med 12 najboljših ekip v ligi prvakinj, na zadnjih štirih tekmah glavnega dela pa bodo želele čim dražje prodati kožo, začenši s sobotno pri Budućnosti.»Veseli smo, da sta se uspešno vrniliinter da smo proti Brestu pustili veliko boljši vtis kot v uvodu v Romuniji. Zadovoljen sem, kako napredujemo pri gradnji obrambe 5-1 z izpostavljeno, ki se hitro razvija. Podobno velja za vratarkoin mlado krožno napadalko. Čakamo še, da velik talent tudi na tekmah pokaže. Tudi v naslednji sezoni bo ogrodje ekipe slovensko, dodali pa bomo nekaj kakovostnih tujk,« je dejal Bregar in nadaljeval ...»Z Oceane Sercien-Ugolin smo se že dogovorili, kmalu bomo potrdili še druga imena, o katerih še ne smem govoriti, ker so pogajanja v sklepni fazi. Računamo, da bomo pripeljali tudi kakšno slovensko igralko. Lažje je, ko je klub praktično saniral dolgove za nazaj in se lahko posveti prihodnosti,« je luč na koncu predora zagledal Bregar, ki je v prejšnjih sezonah lahko samo nemočno opazoval, kako so s Krimove barke skakale igralke, kot so»Če bi zadržali ogrodje predlanske ekipe in ga okrepili, bi bili danes nekje drugje. Vsako leto smo izgubili nosilke igre in začeli znova, tudi v prihodnji sezoni bomo očitno imeli novo zunanjo linijo, vendar verjamem, da bo potem ta ostala skupaj dalj časa. Takšen je načrt,« pravi Bregar.Obstoječa sezona je po velikem eksodusu prehodna, namenjena selekciji. Bregar je že omenil nekatera imena, ki so izpolnila pričakovanja. Ker je bolj ali manj jasno, da četrtfinala ne bo, bo cilj do konca sezone doseči vsaj kakšno zmago v ligi prvakinj, seveda pa se od ekipe pričakuje, da bo doma ubranila pokalni in ligaški naslov. V soboto bo na vrsti gostovanje v Podgorici, Bregar bo želel otežiti delo kolegu, čigar ekipa je močnejša od Krimove in se spogleduje z nastopom na sklepnem turnirju.»Prva postava je vrhunska.(zdaj Vujović; op. p.) in našana bekovskih pozicijah, v sredini odlična(zdaj Raičević),intvorita enega najboljših krilnih tandemov. Kljub temu je naš cilj, da enega od teh favoritov premagamo,« se vnaprej ne vdaja Bregar, čigar ekipa bo Črnogorke gostila v zadnjem kolu 7. marca, nakar se bo njegova pozornost preselila k reprezentančnima izzivoma z Nemčijo, prvi bo 23. marca v celjskem Golovcu.Pri Budućnost imajo nekaj težav, povezanih predvsem z napovedanimi spremembami igralskega kadra. Znano je že, da v Črno goro prihaja veteranka. Pri Krimu ne bo igrala, sezono je že končala