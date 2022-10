Franjo Bobinac napovedal odhod z vrha RZS

Predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) Franjo Bobinac je na današnji seji predsedstva RZS v Ljubljani potrdil, da se bo po koncu mandata poslovil od tega položaja. »Na naslednjih volitvah ne nameravam kandidirati za predsednika RZS. Razlogov za to je več, a menim, da je bilo 14 let na tem položaju več kot dovolj,« je na današnji seji predsedstva uvodoma dejal 64-letni Bobinac.

»Priznam, da mi je rokomet v tem času zlezel pod kožo in bom vedno ostal tesno povezan z njim, a sem se odločil, da je po tem obdobju čas za spremembe tudi v korist rokometa. Novi obrazi na čelu RZS bodo gotovo prinesli novo energijo,« je na današnji seji predsedstva med drugim dodal Bobinac, ki se mu zadnji mandat na predsedniškem položaju RZS uradno konča 29. oktobra letos.

V boj z Barado in Sodržnikom

Člani predsedstva RZS na današnji seji niso poimensko imenovali morebitnega naslednika Bobinca, ki je od leta 2008 prvi mož slovenske rokometne družine in se bo konec tega leta podal v boj za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), kjer bosta njegova protikandidata Janez Sodržnik in Tomaž Barada. Volilna skupščina OKS bo 16. decembra.

Postopek evidentiranja kandidatov za novega predsednika RZS bo stekel prihodnji teden, volilna skupščina RZS pa bo 13. decembra. Tedaj bo znan 16. predsednik RZS, od ustanovitve zveze leta 1949 pa so so predsedniško funkcijo poleg Bobinca opravljali še Vlado Žorž, Ignac Bajcar, Stanko Toš, Božo Strman, Krešo Petrovič, Martin Brilej, Miha Jezeršek, Viktor Pogorelc, Franc Plaskan, Igor Makovec, Milan Zupančič, Zoran Janković, Marjan Sedej in Žiga Debeljak.