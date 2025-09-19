Bobinac bo s Čeferinovo pomočjo izzval Egipčana

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac je udeležence kongresa Evropske rokometne zveze (EHF) v Andauu v Avstriji presenetil z napovedjo, da se umika iz izvršnega odbora EHF, ker se bo decembra potegoval za najvišjo funkcijo v svetovnem rokometu: izzval bo dolgoletnega predsednika Mednarodne rokometne zveze (IHF) Hasana Mustafo. Pri tem ga podpira tudi najbolj pomemben slovenski funkcionar v športu, predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Mustafa, 81-letni Egipčan, je prvi mož IHF že od leta 2001, očitajo mu okorelo vodenje in izogibanje spremembam. Ob tem ima tudi zdravstvene težave, toda še vedno se trdno oklepa položaja. Zaradi svojeglavosti in nedemokratičnega vladanja se ga je prijel vzdevek »faraon«.

Kongres IHF bo 21. decembra v Kairu, Bobinac pa si obeta podporo EHF, ki ga vodi Michael Wiederer, evropskih držav ter vseh, ki si želijo sprememb. Njegov program temelji na šestih točkah, zavzema se za spremembo rokometnih pravil v prid jasnosti in transparentnosti, omejitev mandata predsednika IHF, pridobitev globalnih partnerjev v rokomet, večje sodelovanje med celinami, prenos prihodkov IHF na nacionalne zveze in utrditev olimpijskega statusa rokometa.

Bobinac je 14 let vodil Rokometno zvezo Slovenije. FOTO: Uroš Hočevar

Rokomet v kameni dobi

»Glede na konkurenčne panoge je rokomet obstal v kameni dobi,« je med drugim povedal Bobinac, ki je že 14 let vodil Rokometno zvezo Slovenije (RZS), ki je podprla njegovo kandidaturo. Bobinca podpira tudi častni član RZS Zoran Janković, ki je neuspešno kandidiral za predsednika EHF leta 2004.

Hasan Mustafa je že 24 let predsednik IHF. FOTO: Uroš Hočevar

Ni še povsem jasno, če bi Bobinac v primeru, da bi premagal Mustafo, ostal tudi predsednik OKS, kjer se mu mandat izteče prihodnje leto. Če mu bo na kongresu uspelo prepričati večino, bo postal prvi Slovenec na čelu ene izmed največjih federacij na svetovni ravni.