Gal Marguč: Smo favoriti, gremo v »fajt«

V nadaljevanju preberite:

Trimo bo še prišel do besede, toda obstaja velika verjetnost, da bo zmagovalec današnjega 128. velikega derbija med evropskima zasedbama Celja Pivovarne Laško in Gorenja postal državni prvak. Obe ekipi sta v tem delu sezone v dobri formi, zato se ob 20. uri v Zlatorogu obeta lep rokometni večer. Branilci naslova iz Celja so favoriti, a na derbiju je mogoče vse ...

Kaj je pred tekmo, ki bo gotovo privabila lepo število navijačev obeh taborov, povedal Gal Marguč, čigar usoda v matičnem klubu je nejasna?