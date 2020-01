»Glave gor, vrnili se bomo močnejši«

Malmö

via REUTERS Blaž Janc se po tej sezoni iz Kielc seli v Barcelono. FOTO: Reuters

- Če kdo,ni igralec, ki bi vrgel puško v koruzo že po prvem porazu, kakršen se je Slovencem zgodil proti Madžarom. Zvezdnik Kielc in bodoči član Barcelone je prepričan, da se bo Slovenija vrnila močnejša in premagala Portugalce, s čimer bi ostala v igri za polfinale. Strinja pa se, da bo morala pokazati drugačen obraz, kot ga je v drugem polčasu. Rezerv je veliko, nekaj tudi na krilih, ki so premalo izkoriščena.To je šport, vse je še v naših rokah in verjamem, da nam bo uspelo.Tudi če bi premagali Madžare za deset golov, bi še vedno morali premagati Portugalce. Sigurno bi bila lepša popotnica za torek, če bi zmagali. Enkrat mora priti tudi poraz, morda je dobro, da je prišel tokrat.Strinjam se. Vedno, kadar so zmage, je evforija, je vse. Ko pride poraz, ostanemo samo mi, samo nas 18 igralcev in strokovni štab. Mi moramo držati skupaj. Na srečo je še vse v naših rokah. Dokler je tako, se bomo borili do konca. Iz te tekme se moramo nekaj naučiti in jo hitro pozabiti.Če bi na začetku drugega polčasa dosegli še nekaj golov, bi se tekma morda odvila povsem drugače, tako pa smo Madžare vrnili v igro. Videli so, da popuščamo v obrambi in zavohali kri.Videlo se je, da je ta skupina zelo zahtevna. Že prej je prišlo do presenečenj, izpadli sta Francija in Danska. Zdaj se presenečenja nadaljujejo. Zmage Islandije proti Portugalski nisem pričakoval, saj so Portugalci prej povsem nadigrali Švede. Vse je odprto, gotovo nas čaka še ena težka tekma. Tudi Portugalci vedo, kaj jim prinaša zmaga, zato bodo šli na vso moč. Iz tega poraza ne bom delal drame. Porazi so sestavni del športa, gremo s polno paro naprej.Verjetno bo malce bolj žalostno, ampak jaz res ne bi delal tragedije iz tega poraza. Ekipa mora tudi v slabih trenutkih držati skupaj. Tudi danes smo se borili, pokazali dobro igro, voljo. Nekatere stvari se nam enostavno niso izšle. Prišel je poraz, mogoče ob pravem trenutku, kot sem rekel.Ne vem. Jaz čakam žogo na krilu in skušam zabiti gol, če se mi ponudi priložnost. Najbolj sem vesel, kadar ekipa zmaguje, takrat nihče ne govori o pomanjkljivostih. Gotovo imamo rezervo v tem, da igro malce raztegnemo, potem bo lažje tudi zunanjim igralcem in krožnim napadalcem. Mogoče moramo tudi na tem delati, ampak doslej nas je krasila dobra obramba, lahki zadetki iz nasprotnih napadov. Ni nam bilo treba veliko igrati na postavljeno obrambo. Je pa res, da je na krilih še veliko rezerve.Ob tej priložnosti bi res rad pohvalil Žana (Ranta Roosa, maserja; op. p.), ki se v ordinaciji vsak dan z nami ukvarja do poznih ur. Na zadnji tekmi sem proti Islandiji dobil močan udarec v koleno, pa danes nisem ničesar več čutil. Tudi rama je zdaj v redu. Res sta z Rudijem (Slobodnikom) zelo pridna. Tu je še dr. Djurić. Zdravniško službo imamo na res visoki ravni. Prepričan sem, da nas bodo spet dobro pripravili, kar se tiče zdravja, nimam nobenih skrbi.Ja. Glave gor. Čakata nas dve najbolj pomembni tekmi. Nič se ne bomo med samo kregali. Ostali bomo ekipa!