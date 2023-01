Glave gor, v Krakov po četrtfinale, sledi Zorman vs. Vujović

V nadaljevanju preberite:

Vsega lepega je enkrat konec in po dveh prepričljivih zmagah proti Savdski Arabiji in Poljski so slovenski rokometaši doživeli prvi poraz na 28. svetovnem prvenstvu. Bilo je 31:35. Olimpijskim prvakom iz Francije so nekaj časa kazali zobe, a jih niso ugriznili. Še zdaleč pa ni konec slovenske zgodbe. Reprezentanca Uroša Zormana se iz Katovic v Krakov odpravlja enotna in z velikima dvema točkama, kar ji daje realne možnosti za četrtfinale. V sredo ji bo v Tauron Areni nasproti stal Iran z dobrim znancem Veselinom Vujovićem.