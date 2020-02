FOTO:Gorenje bi serijo podaljšalo na 11, Celje na 17

Velenje, Celje

Patrik Leban je organizator celjskega napada. FOTO: Uroš Hočevar

Gorenje in Celje PL bosta nocoj odigrala že 120. derbi.



Velenjčani na zmago v DP čakajo od 4. decembra 2013.



Oboji bodo v nedeljo nastopili na evropski sceni.

Superpokal je v Slovenj Gradcu pripadel Celjanom. FOTO: Leon Vidic

Panjtar pozna sestavine za uspeh

Josip Šarac je najboljši strelec Celja. FOTO: Leon Vidic

104

gole je v tej sezoni zbral Matic Verdinek iz Gorenja. Najboljši celjski strelec je Josip Šarac z 62.

Favoriti Celjani, a ne izraziti

Zoran Jovičić je nazadnje izgubil prav proti Celju oktobra lani. FOTO: Mavric Pivk

Tomaž Ocvirk pričakuje težko tekmo. FOTO: Blaž Samec

- Nocoj bo vsaj eden od največjih tekmecev v slovenskem rokometnem prvenstvu sestopil z zmagovalne poti, ko se bosta v 17. kolu lige NLB ob 20. uri v Rdeči dvorani pomerila Gorenje in Celje Pivovarna Laško. Prvaki iz Celja tekmecem sploh še niso oddali niti točke, Velenjčani so po slabem štartu nanizali deset zmag. Nazadnje so izgubili prav proti večnim tekmecem iz soseščine, to je bilo 9. oktobra lani v Zlatorogu. Čas za poravnavo računov?Velenjčani in Celjani so v sezoni odigrali že dve tekmi, najprej je bilo v superpokalu v Slovenj Gradcu 25:23 za ekipo, ki je še večjo moč pokazala v 6. kolu 1. SRL, ko je bilo 44:21. Toda takrat so bile osebistveno šibkejše, kot so zdaj, ko nimajo več težav s poškodbami in so veliko bolj uigrane. So tudi prej prišle v tekmovalni ritem, najprej so dobile zaostalo tekmo z Ribnico, konec tedna zmagale na težkem gostovanju v Kopru. Za drugouvrščeno Ribnico zaostajajo le še tri točke.Gorenje je imelo med zimskim premorom boljše pogoje za pripravo, na evropskem prvenstvu je bil samo, ki pa mu je nošenje hrvaškega grba očitno koristilo, saj je Kopru nasul kar devet golov.Gorenje ima sicer zelo slabe izkušnje z derbiji. Nazadnje je Celjane v prvenstvu premagalo 4. decembra 2013 v gosteh, post v Rdeči dvorani traja še malce dlje, od 28. septembra 2013. Je pa res, da je slabo tradicijo zrušilo v lanskem polfinalu pokala Slovenije v Novem mestu.Takrat je v celjskih vratih v odsotnostistal, zdaj občuvaj velenjske mreže. »Drugi del sezone smo odprli z dvema zmagama in upam, da se bomo tudi proti Celju prikazali v dobri luči. Se pravi, da igramo našo igro, smo nepopustljivi, borbeni in tekmecem ne pustimo, da prihajajo do lahkih priložnosti za zadetke. Pričakujem trdo tekmo, nadejam se, da bomo mi narekovali tempo igre, ker bi potem imeli dobre možnosti za pozitiven rezultat. Čvrsta obramba in hiter protinapad je naš recept,« je sestavine zmagovalne mineštre naštel Panjtar ter za začimbo v Rdečo dvorano povabil navijače: »Le skupaj lahko pridemo do tako želene zmage.«Za obe ekipi bo to dobrodošla generalka pred nedeljskima evropskima izzivoma. Gorenje bo namreč odigrali prvo tekmo skupinskega dela pokala EHF v Magdeburgu, Celjani bodo gostili zvezdniški Paris Saint-Germain v ligi prvakov. Slednji so na EP imeli štiri reprezentante, Ferlina,inv slovenski vrsti terv srebrni hrvaški zasedbi. Sta pa vmes okrevalain, ki sta nazadnje proti Mariboru po daljšem času začutila igro. Vprašljiv je samo nastop rahlo poškodovanegaObeta se zanimiva tekma dveh izenačenih ekip, vloga favorita na 120. derbiju pa vendarle pripada 23-kratnim prvakom, ki so dobili vseh 16 tekem s povprečno razliko dobrih 11 golov in ne kažejo znakov popuščanja.»Derbi bo gotovo naporen, to bo težka tekma, borbena, čvrsta. Odločala bo dnevna forma, želja, to je tisto, kar moramo pokazati. Prepričan sem, da bo domačin to imel in bo na krilih dobrih rezultatov in navijačev želel preobrniti potek prvenstva, na nas pa je, da tega seveda ne dovolimo, je razmišljal Ocvirk, ki proti slovenskemu tekmecu ni izgubil vse od omenjene tekme v Novem mestu 11. maja lani.