Gorenje na pragu naslova, nov poraz Celja

Rokometaši Gorenja in Trina sta v predzadnjem kolu lige NLB vpisala zmagi, o prvaku se bo odločalo v soboto. Velenjčani bodo gostili Jeruzalem, Trebanjci bodo igrali v Ribnici. Gorenju zadostuje točka.

Gorenje je v petek v napeti tekmi v Ljubljani premagalo Slovan in si na široko odprlo vrata do petega naslova. Trimo trenerja Uroša Zormana, ki se bo v novi sezoni preselil k Slovanu, je visoko premagalo Ljubljano. Jeruzalem je danes ob slovesu Roka Žurana v dvorani Marof vzel mero prvakom iz Celja Pivovarne Laško in ostal v igri za pokal EHF. Zmage so vpisali tudi Krka, Loka in Sviš.

Ormožani so po veliki zmagi nad Celjem prišli do 14. letošnje zmage. Z 32 osvojenimi točkami so na petem mestu prvenstvene lestvice, toliko točk ima tudi četrta Krka. Celjani so doživeli šesti poraz letos, na tretjem mestu, kjer bodo tudi sklenili sezono, pa imajo 37 točk.

Domači rokometaši so dobro začeli današnji obračun, povedli so z 2:0 in 3:1. Hitro so si priigrali tudi prednost treh golov pri vodstvu s 4:1 po petih minutah. Celjani so se v deseti minuti približali na gol zaostanka, a so Ormožani znova pobegnili, tokrat na +4, ko je za 9:5 zadel Miha Kolmančič.

Gostje iz knežjega mesta so se še enkrat več približali le na gol, a je Ormožu uspel nov niz, katerega je z golom za +6 (16:10) kronal Tadej Sok. Do polčasa so Celjani le strnili svoje vrste in po svojem nizu na glavni odmor odšli z zaostankom dveh golov.

Tudi drugi del so gostje začeli boljše in po treh golih prišli v vodstvo, ko je za 18:17 zadel Uroš Milićević. Tako so bili Celjani zdaj tisti, ki so pobegnili na +3 (20:17). A domači so se vrnili v igro, v 48. minuti pa je izid na 22:22 poravnal Martin Hebar.

Domači so ostali v naletu in v nadaljevanju večkrat imeli po gol ali dva prednosti. Celjani so vseskozi bili blizu, a so bili za preobrat prekratki, Ormožani pa so se pred domačimi navijači veselili velike zmage. To je bil že šesti poraz Celja v sezoni.

Po sedem golov sta pri Ormožu dosegla Gašper Pungartnik in Kolmančič, pri Celju pa je bil z osmimi najuspešnejši Mai Marguč.

Izidi 25. kroga:

LL Grosist Slovan – Gorenje Velenje 25:28 (13:13)

Trimo Trebnje – Ljubljana 41:27 (20:14)

Krka – Slovenj Gradec 31:26 (16:12)

Urbanscape Loka – Dobova 31:24 (18:12)

Škofljica – Riko Ribnica 20:25 (8:11)

Sviš Ivančna Gorica – Koper 32:26 (17:13)

Jeruzalem Ormož – Celje Pivovarna Laško 27:26 (17:15)