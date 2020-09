Gorenje v karanteni

Velenje

Trenerju Zoranu Jovičiću so se porušili načrti v začetku sezone. FOTO: Jure Eržen/Delo

- Rokometaši Gorenja bi morali minulo soboto odigrati prvenstveno tekmo v ligi NLB v Škofji Loki, ampak so jo zaradi zdravstvenih težav v ekipi odpovedali. Poteza se je danes izkazala kot dobra, saj so pri enemu od igralcev prve ekipe potrdili okužbo s koronavirusom.Vsi igralci, ki so kazali znake okužbe, so danes opravili test na covid-19. Testiranje je potrdilo eno okužbo. Klub je o primeru potrjene okužbe obvestil pristojne organe, ki bodo odločali o postopku karantene za ostale igralce. Ekipa črno-rumenih bo do odločitve epidemiologov glede karantene ostala v samoizolaciji.Tekma proti Dobovi, ki je na sporedu v soboto, 3. 10., je odpovedana, so sporočili iz velenjskega kluba, ki je sicer dobro začel sezono in je dobil vse tri tekme v 1. SRL.