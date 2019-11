Gorenje v skupini smrti, v Rdeči dvorani Ovniček in Bezjak

Dunaj - Žreb na Dunaju ni bil prizanesljiv do rokometašev Gorenja, ki so se po petih letih ponovno uvrstili v skupinski del pokala EHF. Februarja in marca prihodnje leto bodo igrali v skupini smrti, saj se bodo merili z Magdeburgom, Nantesom in Ademarjem Leonom. Skupina C je najtežja med vsemi.



Bodo pa navijači v Rdeči dvorani imeli priložnost gledati vrhunski rokomet, proti svojemu nekdanjemu klubu bosta igrala Marko Bezjak z Magdeburgom in Rok Ovniček z Nantesom.



Skupina A: Melsungen, Silkeborg, Gwardia Opole, Benfica.

Skupina B: Rhein-Neckar, Cuenca, Nimes, Holstebro.

Skupina C: Magdeburg, Nantes, Gorenje, Ademar Leon.

Skupina D: Aix, Tatabanya, Füchse Berlin, La Rioja.



V četrtfinale napredujeta dve ekipi iz vsake skupine. Nazadnje je naslov osvojil Kiel.