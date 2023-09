Gorenje vedno meri visoko

Pred derbijem proti Trimu so pri velenjskem Gorenju predstavili cilje in pričakovanja v novi sezoni. Kljub izzivom in kadrovskim pretresom so v osjem gnezdu v prvih mesecih sezone 2023/2024 motivirani in optimistični. Pri Rokometnem klubu Gorenje Velenje so letošnjo novinarsko konferenco izjemoma organizirali po prvem kolu lige NLB in ne pred uradnim začetkom sezone. Termin je namenoma sovpadal z izredno skupščino kluba in derbijem v 2. kolu državnega prvenstva, na kateri so potrdili tudi nekatere nove kadrovske odločitve.

Janez Gams je preklical svoj odstop ter še naprej ostaja predsednik rokometašev velenjskega Gorenja, novi športni direktor kluba iz Šaleške doline pa je postal Roman Pungartnik, za katerim je bogata športna kariera. »Prepričala me je Romanova velika motivacija za delo. Imava podobno mnenje glede trenutnega stanja in možnega razvoja kluba. Ob vseh njegovih izkušnjah tako iz njegove igralske kariere, ki je res impresivna, kakor tudi iz vodstvenih izkušenj ne dvomim, da bo svojo novo vlogo opravljal odlično,« je novo izvoljenega direktorja komentiral Janez Gams.

Pred začetkom sezone so se spremembe zgodile tudi na sedežu Rokometne zveze Slovenije. Mesto vodje ligaških tekmovanj je prevzel Miha Pantelič. Novi direktor Gorenja Pungartnik vidi priložnost za izboljšanje stanja slovenskega rokometa tudi v tem. »Kljub temu, da položaj v Sloveniji ni rožnat in rokomet trenutno ni toliko aktualen kot drugii športi, vidim svetlo točko v tem, da se spremembe dogajajo tudi pri Rokometni zvezi Slovenije. Verjamem, da se lahko stanje skupaj z novim vodjo tekmovanja Panteličem izboljša in bo liga bolj privlačna. Z atraktivno ligo bodo tudi igralci željni ostati doma,« je povedal Pungartnik.

Enakovredni eliti

Pred sezono sta se od kluba poslovila Timotej Grmšek in Martin Hebar. V času priprav sta ekipo zapustila še motor ekipe Domen Tajnik in David Kovačič, ki je nenadoma zaključil kariero. V osje gnezdo je slab teden pred uradnim začetkom sezone prišel Goti Maričić in ekipo okrepil na mestu levega krila. Zaradi poškodbe so ostali brez Matica Verdineka.

»Za nami je zelo turbulentno pripravljalno obdobje, kljub temu pa menim, da smo v tem mesecu in pol opravili dobro delo in v sezono vstopamo motivirani. Prednost ekip, s katerimi smo igrali v pripravljalnem obdobju in bodo letos moči merile v ligi prvakov, gre za ekipe, kot so Kiel, Pick Szeged in Magdeburg, sta predvsem izkušenost intelesna moč. Tehnično in tekalno smo se jim lahko enakovredno zoperstavili skozi vse tekme,« je dejal glavni trener os Zoran Jovičić.

»Odhodi in prihodi so sestavni del rokometa, kljub temu pa nam ni vseeno, da sta nas zapustila dva pomembna člena. Zamenjavo smo našli z rotacijo igralcev znotraj ekipe in s prihodom Gotija, tako da večjih sprememb pri nas ni. Cilji, želje in pričakovanja ostajajo isti kot pred začetkom priprav,« je odhod Tajnika in Kovačiča komentiral kapetan Emir Taletović.

Velenjčani so minuli konec tedna v uvodnem kolu lige slavili proti Škofljici, zmage na prvi tekmi državnega prvenstva se je veselil tudi nedeljski nasprotnik Velenjčanov, ekipa Trima, ki je v dvorani Zlatorog na kolena spravila aktualne državne, pokalne in superpokalne prvake Slovenije iz Celja.

Velenjčane čaka tudi zanimiva evropska jesen, v po kakovosti drugi evropski ligi se bodo merili s špansko Cuenco, švedskim Sävehofom in švicarskim Winterthurom.