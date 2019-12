Grd poraz Slovenk, ki še upajo na srečen konec

Kumamoto

V četrtek s Kubo

Ana Gros tokrat ni imela svojega dne. FOTO: Jure Eržen

Manj kot polovična učinkovitost

Slovenija : Angola 24:33 (12:16) Dvorana Aqua Dome, gledalcev 1610, sodnika Koo in Lee (J. Koreja).

Slovenija: Pandžić (6 obramb), Zec (5) 1, Vojnović; Klemenčič, Gros 5, Žabjek, Stanko 9 (1), Abina, Barič 5 (1), Ferfolja 1, Ljepoja, Zulić, Pišek 1, Vučko, Svetik 1, Beganović 1; Angola: Sousa (11 obramb), Almeida; Pinto, Joao, V. Silva, Paulo 4, Bernardo, Kassoma 6, Da Silva, Carlos 6, Dombaxi 2, Cazanga 4, Machado 1, Venancio 2, Santos 3, Guialo 5 (3); sedemmetrovke: Slovenija 2 (2), Angola 4 (3); izključitve: Slovenija 6, Angola 10.



Drugi tekmi v skupini A – Nizozemska : Kuba 51:23 (22:11), Norveška : Srbija (12.30).



Norveška 2 2 0 0 83 : 36 4 +47

Nizozemska 3 2 0 1 112 : 83 4 +29

Srbija 2 2 0 0 78 : 52 4 +26

Angola 3 1 0 2 86 : 91 2 -5

Slovenija 3 1 0 2 76 : 95 2 -19

Kuba 3 0 0 3 66 : 144 0 -78



Pari 4. kola, četrtek: Slovenija – Kuba (7.00), Srbija – Nizozemska (10.00), Norveška – Angola (12.30).

- Nekaj je igrati rokomet proti favoritu, ko nad tabo ni pritiska, čisto nekaj drugega je, ko je na tebi breme favorita. Po zmagi proti Nizozemski in odličnem polčasu proti Norveški so slovenske rokometašice na tretji tekmi 24. svetovnega prvenstva povsem odpovedale na psihološki ravni in doživele pravo blamažo proti reprezentanci Angole, ki še ni imela zmage. Bilo je 24:33.Danski trener na angolski klopi, svetovni prvak z Brazilkami leta 2013, je ekipo odlično pripravil na Slovenijo, dobro je vedel, da je treba iz tira vreči kapetankoin to so njegove igralke tudi storile, v napadu pa z enostavnimi akcijami luknjale slovensko mrežo. Živčne Slovenke so nizale napako za napako in povratka ni bilo. Ob polčasu so zaostajale za štiri gole, sredi drugega dela že za deset, največ za 12. Na koncu pa še vedno poraznih minus devet.Po drugem porazu so se Slovenke znašle v nezavidljivem položaju. Dobro jim bo prišel prost dan, nato bodo lahko jezo stresle nad obupno slabo Kubo. V petek ob 7. uri po našem času pa bo ključna tekma s Srbijo. V primeru zmage bi lahko osvojile tretje mesto v skupini A in se prebile v drugi del, kar je bil osnovni cilj.Ampak vprašanje je, koliko samozavesti jim je ostalo po tako boleči zaušnici. Selektorje pred težko nalogo, krivuljo spet zasukati navzgor. Optimizem ponuja dejstvo, da Slovenke proti Srbkinjam (brez) spet ne bodo v vlogi favoritinj, v kateri se očitno ne znajdejo.V slovenski reprezentanci je bila najbolj razpoloženaz devetimi goli, Grosova insta jih dodali po pet. Grosova je imela učinek 5/13,0/3, nenatančne Slovenke so imele le 49-odstotno učinkovitost strelov (24/49). Angola 63 % (33/52).