Gregor Planteu: Najedli smo se gnojnice, da lahko nekdo v Celju pobere smetano

V nadaljevanju preberite:

Dvajset let od vrhunca in osvojitve naslova evropskega prvaka je rokometni klub Celje Pivovarna Laško padel na najnižjo točko. Izgubil je obe domači lovoriki, v Evropi, ki jo je pokoril aprila 2004, ni osvojil niti točke. Med sezono so ga zapuščali igralci, na koncu je imel vsega dovolj trener Alem Toskić. Na paradni slovenski športni kolektiv se je vsulo veliko gnojnice, največ na upravo na čelu s predsednikom Gregorjem Planteuom, ki vztraja, da je storil samo, kar je bilo nujno, neizogibno in v teh okoliščinah edino pravilno. Za vsakim dežjem posije sonce in po »katarzi« se obetajo boljši časi za ponos celjskega športa, trdi Planteu v intervjuju za Delo.

Kaj je povedal Planteu o iztekajoči se sezoni, zakaj ni bila povsem izgubljena? Zakaj je odšel Toskić, zakaj nekateri igralci? Kdo bo novi trener? Zakaj klub ne prereže popkovine s Pivovarno Laško oz. Heinekenom? Je mogoče sodelovanjem s celjskim nogometnim klubom?

V kakšnem evropskem tekmovanju bo sodelovalo Celje in kakšna bo ekipa? Zakaj Planteu brani direktorja Miroslava Benickega? Kakšen je odnos z občino in novim županom Matijo Kovačem? Kolikšen bo proračun kluba? Ali je res, da Planteu zapušča predsedniško funkcijo? Kako gleda Celje PL na novo vodstvo RZS in zakaj meni, da selektor Uroš Zorman ne bi smel prevzeti Slovana?