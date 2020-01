FOTO:»Gremo naprej, v Stockholm, po kolajno!«

Dean Bombač bi rad osvojil svojo prvo kolajno, saj ga ni bilo pred tremi leti na SP v Franciji. FOTO: AFP



Veliki fantje pokazali značaj

Ljubomir Vranješ je bil ponosen na svoje fante. FOTO: Reuters

Klemen Ferlin je bil soliden v slovenskih vratih. FOTO: AFP



Zakaj ne direktno v Tokio?

Slovenija : Portugalska 29:24 (14:15) Malmö Arena, gledalcev 2500, sodnika Gjeding in Hansen (Danska).

Slovenija: Ferlin (10 obramb), Kastelic (0); Blagotinšek 2, Henigman 1, Janc 7, Dolenec 6, Cingesar 1, Cehte, Kodrin, Zarabec 4 (4), Šoštarič, Horžen, Žabić, Ovniček, Bombač 2, Mačkovšek 6; Portugalska: Quintana (15 obramb), H. Gomes (0); Portela 3 (1), Ferraz, Martins 2 (1), Moreira 1, Silva 1, Salina 2, Borges, Branquinho 1, Cavalcanti, Areia 3 (2), A. Gomes 6, Antunes 1, Frade 4, Magalhaes; sedemmetrovke: Slovenija 6 (4), Portugalska 6 (4); izključitve: Slovenija 8, Portugalska 10.

Slovenci bodo po Göteborgu in Malmöju videli tudi Stockholm. FOTO: Reuters

Malmö – Slovenci gredo v Stockholm! Ko je bilo najbolj treba, so naši rokometaši strnili vrste in na poraz proti Madžarski odgovorili na najboljši način: z zmago proti Portugalski, s katero so ohranili olimpijske sanje, ob tem pa si povečali možnosti za nastop v polfinalu 14. evropskega prvenstva. Danes se lahko s povrnjeno samozavestjo in brez cokle, ki jih je zavirala dobršen del tekme, lotijo Norvežanov, zmaga jim jamči boj za kolajne v švedski prestolnici.»Zmagala je ekipa, zanjo smo zaslužni vsi, tudi fantje na klopi so živeli z nami,« je bil navdušen, najboljši strelec Slovenije s sedmimi goli. Reprezentantiso se dolgo mučili, pomembnost tekme je terjala davek. V prvem polčasu so zaostali že za dva gola (8:10), zadaj so bili tudi pri 18:19 v drugem. Šele po 40 minutah so strnili vrste v obrambi in tekmece silili v napake. A kar dolgo je trajalo, da so jih izkoristili. Zapravljali so tudi stoodstotne priložnosti.Po nekaj zgrešenih »zicerjih« je šelev 42. minuti premagal urok in s 7 metrov hladnokrvno zadel za prvo vodstvo v drugem delu (20:19). Portugalcem so pošle moči,je podvojil vodstvo, na plus 3 je po obrambipovišals »cepelinom« po podaji. Kapetanje 10 minut pred koncem z drugim golom v nizu za 27:22 pokopal portugalske upe ...»Excusez-moi,« se je portugalski sedmi sili v francoščini opravičil Bombač in dal prednost rojakom na drugi strani ograje. »Odvalil se je ogromen kamen od srca. Včeraj in danes sem dobil toliko sporočil iz Slovenije, žena mi je napisala: 'Povedi ekipo, poleti z njo'. Lepo je, ko veš, da imaš nekoga doma, za katerega se boriš. V prvi vrsti se boriš zase, svoje najdražje in za vso Slovenijo,« je od ponosa žarel Bombač, ki lovi prvo kolajno. »Pokazali smo značaj, pred prvenstvom sem rekel, da smo veliki fantje, ko smo bili po porazu z Madžari poteptani, smo se dvignili. Še smo tu, nisem pripravljen iti domov, gremo v Stockholm, pa ne po 5. mesto, ampak po finale,« je dodal »Deki«, ki je v drugem polčasu na šestmetrsko črto postavil Mačkovška in mu delil asistence.Izmučeni »Maček« v mešani coni ni mogel stati. »Stari, moram se usesti, ne mi zameriti. Spet smo 'zapokali' milijon 'zicerjev', ampak vse smo nadoknadili z obrambo. Skakal sem levo-desno, včasih sploh nisem vedel, kje sem. Vsi smo se gibali, za Portugalce je bila to uganka, ki je niso mogli rešiti. Vesel sem, ker smo si zagotovili kvalifikacije, ampak želja je zdaj večja,« se je naprej ozrl »Maček«, ki bo energijo za Norveško črpal iz petnih žil: »Zdaj grem 'direkt' v tisto ledeno banjo. Za 12 minut. Ne samo z nogami, kot doslej, ampak do vratu. Bolelo bo, a regeneracija je glavna.«Čezgreši pet čistih strelov s šestih metrov, pa Slovenija zmaga, je dobra novica. Takšen "podvig" bo težko ponovil ... »V obrambi sem dal zadnje atome moči, zato tudi nezbranost v napadu. Zgrešili smo ogromno 'zicerjev', ampak 'j*** ga',« se na malenkosti ni oziral »Blagi«, ki je že po porazu Madžari razkril formulo za uspeh: premagati Portugalce in Norvežane. »Seveda, tako bo. Kapo dol, pokazali smo, kdo je Slovenija in kje je na zemljevidu.«Slovenci bodo v najslabšem primeru 6. in bodo aprila nastopili na enem od treh turnirjev za nastop na OI. Lahko pa se v Tokio uvrstijo neposredno, če osvojijo naslov evropskih prvakov. Zmaga proti Norveški jamči polfinale, dobra novica je, da so si vikingi že zagotovili Stockholm in bodo morda zaigrali manj zavzeto.Ko so se soigralcem tresle roke, je Zarabec v dveh minutah s 7 m lobal oba vratarja, tudi 201 cm visokega, in jim vlil samozavest. »To je bila priložnost, da se izkažem, če se že na klopi nisem mogel,« se je malce pošalil »Zaro«, ki je bil na igrišču le dobre 4 minute, a ga bo Slovenija še kako potrebovala v nadaljevanju. Kar kipi od samozavesti: »Prepotentnim Portugalcem smo pokazali, da rokomet izvira iz naših koncev in jih 'našolali' v vseh stvareh.«