Grosova doma deset let kasneje

Ljubljana

Brest kandidat za F4

Dober korak za Stankovo

Ana Gros je kapetanka slovenske reprezentance. FOTO: Jure Eržen

Doma je najlepše

- Devet let je čakala naša najboljša rokometašica, da se bo spet pomerila s svojim bivšim klubom Krimom Mercatorjem. Jutri ob 17. uri bo na Kodeljevem glavno orožje Bresta v 2. kolu glavnega dela lige prvakinj. Francozinje so velike favoritinje, a Velenjčanka si ne obeta lahkega dela.»Tekma gotovo ne bo lahka, saj je Krim doma vedno pokazal moč. Poznam, trenerja Krima; op. p.) in vem, da bo ekipo dobro pripravil na nas. V današnjem rokometu nič ni samoumevno, morale bomo pokazati maksimum, če želimo vpisati dve točki. Podcenjevanje ne pride v poštev,« opozarja kapetanka slovenske reprezentance, ta čas s 46 goli tretja strelka LP.Krim še nima domače zmage v tej sezoni. Brest pa je resen kandidat za F4 v Budimpešti. Nazadnje je moč pokazal z remijem pri evropskih prvakinjah iz Györa. Grosova je bivšemu klubu zabila šest golov za 27:27. Na lestvici skupine 2 imata Györ in Brest po 9 točk, Budućnost 6, za zadnje mesto v četrtfinalu se bodo borile Valcea, Krim in Sävehof.Ljubljančanke niso dobro štartale v drugi del, v Romuniji so izgubile s 16:31 in bodo želele popraviti vtis. »Ta rezultat nas ne sme zavesti. Videli smo, da se je Krim v prvem delu dvakrat dobro kosal z Györom ter v gosteh ugnal Banik in Sävehof. Vsakemufavoritu lahko zagreni življenje,« pravi Grosova, ki je 21. januarja dopolnila 29 let.Proti Krimu, ki ga je zapustila po sezoni 2009/10, je igrala že kot članica Olimpije, ampak izkušnja bo zanjo skoraj nova. »Prvo leto, ko sem zapustila Slovenijo in šla v Györ, smo se takoj soočili s Krimom (tekma v Ljubljani je bila 23. 10. 2010, Grosova je dosegla 5 golov), od takrat pa nič več, minilo bo skoraj deset let. Končno sem spet tu,« se snidenja veseli Grosova, katere ekipa tekmo pričakuje v dobri formi.»Januarja takoj po svetovnem prvenstvu, ko smo imeli v francoski ligi le eno tekmo na teden, smo imeli kar nekaj težav. Nismo bili na želeni ravni. Podobno je bilo že v prvem delu septembra lani. Ko se je začela liga prvakinj, pa smo dvignile formo. Očitno nam bolj ustrezajo tekme na tri dni. V sredo smo v Nantesu suvereno zmagale, pred tem smo v Györu pokazale dobro igro. Nadaljevati moramo v tem slogu,« je na les potrkala levoroka strelka, ki je nastopala tudi za nemški Thüringer ter pet sezon za Metz.Prav tja se bo poleti iz Podravke preselila njena reprezentančna kolegica. Dobra poteza? »Vsekakor. to je super korak za njo. Metz je klub, ki zna delati z mladimi. Punce napredujejo, tudi v mojem primeru je bilo tako. Zdaj bodo pomladili ekipo, kar je dobro za Tjašo. Trener (; 36 let) je med najboljšimi na svetu. Z njim se zares dobro dela,« ima Grosova dobre spomine z vzhodnega dela Francije in se veseli tekem proti mladi Stankovi.Veseli se tudi obiska Kodeljevega in srečanja z navijači. »Končno prihajam v domače okolje. Vsa družina me bo prišla gledat. Vedno je lepo, ko prideš domov.«