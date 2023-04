Grosova prek meje 700, Slovenke gredo na mundial

Četrtič zapored in skupaj osmič so se slovenske rokometašice uvrstile na svetovno prvenstvo, ki ga bodo letos decembra gostile tri skandinavske dežele, Švedska, Danska in Norveška. Reprezentanca Dragana Adžića je tudi na drugi tekmi zanesljivo premagala nekonkurenčno Italijo. Na Kodeljevem je bilo pred 500 gledalci 33:21, skupni izid pa 64:46 za osmo reprezentanco v Evropi.

Slovenke so že v soboto v mestu Chieti zmagale z 31:25 in bile velike favoritinje, še toliko bolj, ker jih je tokrat na igrišču vodila kapetanka Ana Gros, ki je zaradi težav s hrbtom izpustila prvo tekmo. Zvezdnica Györa je v odsotnosti Nine Zulić, Nine Zulić in Elizabeth Omoregie celo prevzela vlogo organizatorice igre, prvič pa zadela s sedmih metrov. To je bil že njen 697. gol za Slovenijo, s katerim je samo povečala naskok na večni lestvici. Na koncu jih je zbrala šest in letvico premaknila prek meje 700.

Adžić je imel ob veliki kakovostni razliki priložnost malce bolj eksperimentirati, skupaj so igrale tri visoke levoroke igralke, poleg Grosove tudi Barbara Lazović in Alja Varagić. Na levi strani je bila razpoložena Tjaša Stanko, ki je prednost povišala na 7:2.

Zahodne sosede so zatem vendarle pokazale nekaj več rokometnega znanja in se celo približale na 8:11 ter 11:14, ob polčasu pa zaostajale za še vedno znosnih pet golov (18:13). Največ preglavic jim je povzročala Varagićeva, ki je do odmora sedemkrat zatresla mrežo. V drugem polčasu so Slovenke še pritisnile na plin in Nataša Ljepoja je zadela za plus 10 (24:14), na koncu pa je bilo plus 12.

Po tekmi je uradno reprezentančno kariero končala vratarka Branka Zec, ki je v 17 letih zbrala 89 nastopov. Zlato plaketo RZS pa so izročili Grosovi, ki ima 140 nastopov. Nekdanje igralke s 100 ali več nastopi so Sergeja Stefanišin (212), Tanja Oder (164), Anja Frešer (143), Vesna Puš Vinčič (132), Katja Kurent Tatarovac (126), Deja Doler Ivanović (116), Neli Irman (115), Miša Marinček (107) in Mojca Derčar (102).