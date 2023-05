Györ Ane Gros zanesljivo v polfinale

Rokometašice madžarskega Györa in norveškega Vipersa so se že uvrstile na zaključni turnir lige prvakinj, ki bo 3. in 4. junija v Budimpešti. Madžarska ekipa je bila v četrtfinalu boljša od danskega Odenseja, po zmagi v gosteh z 29:27 je danes doma zmagala s 37:28 (21:14).

Znova se je izkazala najboljša slovenska rokometašica v zadnjem desetletju Ana Gros. Velenjčanka je na prvi tekmi tekmicam iz Hamletove dežele nasula devet, na povratni tekmi pa deset golov.

Poleg petkratnih zmagovalk lige prvakinj iz Györa so se med štiri uvrstile igralke norveškega Vipersa iz Kristiansanda. Najboljša ekipa v ligi prvakinj v zadnjih dveh sezonah je zanesljivo opravila z Rapidom iz Bukarešte, ki je v tekmah za uvrstitev v četrtfinale izločil Krim Mercator. Norveška ekipa je pred tednom dni v Romuniji zmagala z 31:25, tokrat na domačih tleh pa s 40:31 (18:18).

V nedeljo bosta še dve četrtfinalni tekmi. Ob 14. uri se bo začela tekma Metz – Ferencvaros (na prvi tekmi 32:26), ob 16. uri pa bo Bukarešta, kjer igra slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, gostila danski Esbjerg (28:32).