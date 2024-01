Hrvaška zveza: Nismo več kavbojci

V soboto se bodo slovenski rokometaši na turnirju v Poreču pomerili s Hrvaško na zadnji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Nemčiji, iz Hrvaške rokometne zveze (HRS) pa je prišel zanimiv dopis medijem.

Zveza jih namreč poziva, naj za reprezentanco ne uporabjajo več vzdevka kavbojci (kauboji). »To ime se je prijelo prejšnje generacije, s katero velika večina fantov nima nobene zveze, zato vas v imenu igralcev in strokovnega štaba prosimo, da prenehate uporabljati ta izraz,« so zapisali v HRS.

Hrvaška je rokometna velesila, doslej je osvojila 14 kolajn na velikih tekmovanjih, zlate na olimpijskih igrah v letih 1996 in 2004 ter na svetovnem prvenstvu leta 2003. Zadnje odličje je bilo srebro na EP 2020.

Luka Cindrić je eden glavnih adutov Hrvaške. FOTO: Reuters

Ekipa selektorja Gorana Perkovca bo v Nemčiji želela osvojiti edino manjkajočo lovoriko, Hrvaška je na evropskih prvenstvih namreč osvojila tri srebrne in tri bronaste kolajne.

Južni sosedje bodo euro 2024 začeli v Mannheimu, kjer se bodo merili s Španijo, Avstrijo in Romunijo. Morda bodo novinarji našli drug vzdevek za moštvo, v katerem so glavni zvezdniki Domagoj Duvnjak, Luka Cindrić in Igor Karačić.