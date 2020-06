Hrvatica po prihodu v Krim navdušena, a obenem tudi žalostna

Ljubljana – Vodstvo Krima je okrepilo svoje vrste s srednjo zunanjo igralko Mateo Pletikosić. Hrvaška rokometašica bo na tem položaju zamenjala Nino Zulić, ki se – kot so sporočili iz ljubljanskega kluba – podaja k novim izzivom v Turčijo.



Pletikosićeva je v dresu hrvaške reprezentance opozorila nase že na kadetskem evropskem prvenstvu leta 2015. V Sinju rojeno rokometašico so v Makedoniji razglasili za najboljšo srednjo zunanjo igralka, v istem letu pa je pri komaj 17 letih v dresu črnogorske Budućnosti prestala ognjeni krst tudi v ligi prvakinj. V najmočnejšem ženskem evropskem rokometnem tekmovanju je doslej dosegla 43 golov.



»Navdušena sem, a obenem tudi žalostna, ker po petih letih zapuščam Budućnost iz Podgorice, ki je v tem času postala moj drugi dom. Menim, da je prihod v Krim pravi korak v moji karieri, saj prihajam v velik klub. Želim si dokazati, da je to tudi pravilna poteza za klub. Vedno se bom trudila po svojih najboljših močeh in upam, da bomo lahko sezono izpeljali na najboljši možni način,« je izjavila 22-letna Hrvatica, ki je sicer medtem pridobila pravico nastopa za črnogorsko reprezentanco. Pletikosićeva je tako peta okrepitev zasedbe Uroša Bregarja, ki jo začetek priprav za novo sezono čaka 8. julija.