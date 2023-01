Iga Šwiatek je številka 1, a kraljica je Planica

V nadaljevanju preberite:

Da je Poljska resnično zaljubljena v šport, so se leta 2009 v dvorani Spodek v Katovicah prepričali slovenski košarkarji, ki so tukaj osvojili četrto mesto, potem hokejski risi, ki so se leta 2016 prebili v skupino A, in nazadnje odbojkarji, ki so v tem šlezijskem mesto predlani osvojili srebrno kolajno na EP in bili lani četrti na SP. Zdaj želijo v tem letečem krožniku močan pečat pustiti še naši rokometaši, ki jih v soboto čaka verjetno ključna tekma 28. svetovnega prvenstva proti domači reprezentanci.