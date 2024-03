Igralka na tekmah 8. kola lige za dva različna kluba

Naslednja stvar je povzročila hudo kri v rokometnih krogih, zgodba pa je tudi zelo poučna. V tokratnem 8. kolu 1. B državne rokometne lige za ženske sta se v športni dvorani Lucija pomerila domači Piran in Ž. U. R. D. Koper, gostje pa so slavile zmago z 31:24. Kar pa gostiteljicam ni pogodu, pa je dejstvo, da je za Koper igrala Nika Ožegovič, ta pa je tekmo 8. kola v rednem terminu odigrala tudi 13. januarja, ko sta se pomerili ekipi Save Kranja in ŠDRŠ Vrhnike.

Ožegovičeva je takrat igrala za Kranjčanke, za novi klub Koper pa je bila uradno registrirana 16. februarja. Pri Piranu se zdaj sklicujejo na registracijski pravilnik Rokometne zveze Slovenije, ki pod točko pravica nastopa v 22. členu pravi: igralec nima pravice nastopa na tekmi, ki je bila prestavljena in bi se izvirno morala odigrati pred trenutkom pridobitve pravice nastopa igralca za klub. V pravilniku o rokometnih tekmovanjih pa piše, da se tekma registrira v korist nasprotnika z rezultatom 10:0 v naslednjih primeru, torej, če je za posamezno moštvo nastopil igralec brez pravice nastopa. V takšnem primeru se ekipi, ki je tekmo izgubilo zaradi zgoraj navedenih razlogov odvzame še ena točka.

Disciplinski pravilnik RZS v 45. členu (2. odstavek) tudi navaja: igralec, ki nastopi na javni tekmi, še preden je dobil pravico igranja, ki je še v suspenzu ali pa še prestaja kazen, se sankcionira s prepovedjo igranja od treh mesecev do enega leta in denarno kaznijo. Klub, ki omogoči prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena, se sankcionira z denarno kaznijo v znesku od 400 do 1600 evrov. Klub, ki na prvenstveni tekmi omogoči disciplinsko kršitev iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, se sankcionira tudi z odvzemom treh točk. Zato RK Piran od vodstva tekmovanja zahteva ukrepanje in kaznovanje po omenjenih pravilnikih.