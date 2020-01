FOTO:Vrhunsko moštvo in selektor, a (pre)malo časa

Ljubljana

Gorazd Škof se je reprezentančno upokojil pred SP 2017.

Luka Žvižej je rekorder po številu golov za Slovenijo.

Jure Natek bo med EP sodeloval kot strokovni komentator na Radiu Slovenija.

Dragan Gajić je član Veszprema, ki ga bo poleti zapustil in se vrnil v Francijo.

Branko Tamše je bil med kandidati za selektorja.

Tone Tiselj je s Slovenijo osvojil srebro na EP 2004.

Boštjan Ficko je bil eden ključnih igralcev na domačem EP 2004.

Zaenkrat je vse super, ampak to je turnirski sistem, ki prinaša veliko če-jev. Prvi je ta, če bo lahko Vranješ v tako kratkem času naredil to, kar si je zamislil. Na dolgi rok pa je vsekakor prava rešitev. Pričakovanja javnosti so visoka, tudi RZS je jasno povedala, da so cilj olimpijske kvalifikacije. Pritisk bo velik, ampak fantje so ga vajeni iz svojih klubov, zato sem optimist.Poznam Vranješa in vem, da je boljši trener od Vujovića. Flensburg je pod njim gojil najhitrejši pol protinapad, kar bi moralo biti glavno slovensko orožje. Veliko bo odvisno od leve strani napada. Na desni imamo mojstre, ki lahko vedno naredijo razliko, tudi Cehte kaže dobre igre v Hannovru. Če se bo izkazala tudi že dolgo kritična leva stran z Mačkovškom in Henigmanom, potem bomo lahko premagovali tudi Švede, Francoze, Dance in Norvežane.Vsaka selektorska menjava je prinesla nekaj novega, dobrega. Tudi tokrat je čutiti svež veter. Fantje pravijo, da je vzdušje super, da so super motivirani, zato pričakujem dober rezultat. Že v prvi skupini bo treba pokazati veliko, v nadaljevanju pa se nam obeta spopad s favoriti, med katerimi sta Francija in Danska. Ne vem, če smo realno že na tej ravni, da ju lahko premagamo, ampak na vsakem EP se je zgodilo kakšno presenečenje in čas bi bil, da ga tokrat uprizori Slovenija. Ker nas imajo mnogi za tihe favorite in nas bodo imeli na očeh, bo to dober test za fante, da pokažejo, iz kakšnega testa so.zgleda dobro, res smo videli zgolj dve prijateljski tekmi, ampak opažam, da se dogaja nekaj novega, pozitivnega. Zagotovo se lahko nadejamo ohranitve olimpijskih sanj, to je realen cilj. Če se izide za kaj več, pa se ne bomo pritoževali. Verjamem, da bo ta pozitivni šok s selektorsko menjavo deloval še naprej. Sem optimist, tako kratkoročno kot tudi za naprej. Glavna moč naše reprezentance je v hitri igri z veliko teka, v tem se nam lahko postavi po robu le redko katera reprezentanca na svetu. Morda nam bo manjkal kakšen zadetek od daleč, ampak morda se motim. Osrednji blok pri obrambni različici 6-0 je trden tudi brez Gabra, imamo dva para močnih igralcev.Vranješa poznam iz Veszprema in mislim, da je pravi človek za to nalogo. Njegov slog rokometa ustreza slovenski reprezentanci. Z Zormanom se bosta lepo dopolnjevala. Upam, da bosta uspešno združila Urošev španski sistem in Ljubov skandinavski pristop. Trenerski štab je super, igralci so super, zato res pričakujem, da bodo naredili lep rezultat in morda tudi presenetili? Kaj bi bilo to? Lep rezultat bi bila uvrstitev na mesta, ki prinašajo olimpijske kvalifikacije, presenečenje pa boj za kolajne, česar so fantje tudi sposobni.Poznam večino igralcev, poznam Vranješa in zato sem prepričan, da bodo vsi skupaj čez turnir samo še rasli. Imamo vrhunsko reprezentanco, v obrambi sta Blagotinšek in Mačkovšek uigrana še iz Celja, če bi bil zraven še Gaber, bi bilo že kičasto. Šalim se. Zelo sem optimističen, skoraj vsi nosilci igre so bili v klubih v odlični formi, vsi bodo znali slediti Vranješevim zamislim, vsi so vajeni pritiska, zato pričakujem, da bo Slovenija na Švedskem pustila močan pečat.Pričakujem, da bo Slovenija igrala lep, moderen, hiter rokomet, kot ga je že nekoč. To je zame najbolj pomembno. Rezultatsko ne pričakujem boja za kolajne, osnovno poslanstvo pa bo izpolnila. V kvalifikacijah za OI bo že bistveno močnejša. Če bi Slovenija šla do konca, potem v športu, kot ga poznam, nekaj ne štima. Verjamem namreč v delo na dolgi rok, v 14 dneh pa se ne da narediti čudeža.Slovenija lahko preseneti že na tem EP, ker je v njej zavel nov veter, ob tem pa imamo tudi kakovost. Bolje pa je ostati na realnih tleh in upati na olimpijske kvalifikacije. Vranješ je gotovo primeren selektor, je predstavnik novega vala, kakršnega so igralci pogrešali. Gotovo jih bo znal povezati, vprašanje pa je, ali je imel dovolj časa za uresničitev vseh taktičnih zamisli. Imam dober občutek. P. Z.