Janc doma, Skube zapušča Skopje

Ljubljana

- Slovenski rokometni reprezentantsi je obetal, da bo v Celje prišel kot tekmec Celja Pivovarne Laško, a zvezdnik Kielc, ki se bo poleti preselil v Barcelono, tekme proti bivšemu klubu verjetno ne bo dočakal.Se mu je pa kljub ukrepom zaradi koronavirusa uspelo z avtom pripeljati domov iz Poljske. »Bil sem živčen, ampak na srečo je šlo gladko čez vse tri meje, za kar se lahko zahvalim zunanjemu ministrstvu. Doma je najlepše,« je odleglo 23-letnemu Jancu, najboljšemu desnemu krilu na zadnjem evropskem prvenstvu.pa je sporočil, da bo po koncu sezone zapustil Vardar, s katerim je lani osvojil ligo prvakov. Kje bo nadaljeval kariero, bo oznanil, ko bo dobil zeleno luč novega kluba, predvidoma še ta teden. Povezovali so ga z nemškim Hannovrom, še prej s Paris SG.»Ponosen sem, ker sem dve sezoni nosil Vardarjev dres, in posebej sem ponosen na to, kar nam je uspelo narediti. Osvojitev lige prvakov je bil najboljši dan v mojem življenju,« je med drugim na instagramu v slovo zapisal srednji zunanji igralec, ki je pred tem igral za Pick Szeged, Gorenje in Trimo.