Janc in Barcelona tik pred zgodovinskim rekordom: manjka jim le še ena zmaga

Rokometaši Barcelone s slovenskim reprezentantom Blažem Jancem nadaljujejo izjemen niz v ligi prvakov. Na gostovanju pri Aarhusu so zmagali s 30:27 in prišli do 22. zaporedne zmage na najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, s čimer so izenačili lasten rekord.

Katalonci so ga prvič postavili med letoma 2019 in 2020 pod vodstvom Xavija Pascuala. Sedanja zasedba trenerja Carlosa Ortege v ligi prvakov ni izgubila od 18. septembra lani, ko jo je z 22:21 premagal Magdeburg.

Poseben jubilej je imela tudi tekma na Danskem. Barcelona je namreč odigrala že 500. tekmo v evropskem pokalu.

Aarhus dolgo grozil rekordu

Za novo zmago se je Barcelona morala precej namučiti. Aarhus je za napredovanje potreboval najmanj točko in se je favoriziranim gostom upiral skoraj do zadnjih minut.

Po prvem polčasu so Katalonci vodili le s 15:14, Danci pa so osem minut pred koncem izenačili na 25:25. Takrat je Ortega zahteval minuto odmora, po kateri je Barcelona vendarle prevzela nadzor.

Petar Cikuša je v odločilnih trenutkih dosegel dva gola, vratar Sergey Herná​ndez je dodal pomembni obrambi, Barcelona pa je z delnim izidom 3:0 pobegnila na 28:25 in tekmo prelomila v svojo korist.

Janc je začel v prvi postavi Barcelone in dosegel dva gola. Najboljši strelec zmagovalcev je bil Aleix Gómez s šestimi goli, Luís Frade jih je dodal pet, Cikuša štiri.

Janc in soigralci v drugi del s popolnim izkupičkom

Barcelona je skupino E končala na prvem mestu in v naslednji del tekmovanja prenaša največje možno število štirih točk.

Aarhus je kljub dobremu odporu ostal brez napredovanja. Vzporedno je namreč Dinamo iz Bukarešte s kar 36:26 premagal Montpellier, Dance ujel pri petih točkah in jih zaradi boljšega medsebojnega izkupička prehitel na drugem mestu.

Za Barcelono se tako lov na zgodovino nadaljuje. Že naslednja evropska zmaga bi pomenila nov rekord – 23 zaporednih zmag v ligi prvakov.